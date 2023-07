Ondanks nieuwe regels zit de woningmarkt muurvast: ‘Wie minder verdient, maakt geen kans’

Wie een passende woning zoekt in Amsterdam heeft het hoe langer hoe zwaarder. Maatregelen uit Den Haag en de Stopera helpen de koopstarter, maar pakken nadelig uit voor wie niet kan kopen maar ook geen kans maakt op een sociale huurwoning, zegt onderzoeker Marc Francke. ‘Kwetsbare groepen delven het onderspit.’

Er is heus óók goed nieuws als het gaat over de maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken, zegt Marc Francke, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Amsterdam. “Het terugdraaien van de wet die het voor eigenaren van woningen mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten aan te bieden bijvoorbeeld. Dergelijke tijdelijke contracten leiden niet alleen tot veel onzekerheid bij huurders, maar ook tot soms forse huurverhogingen. Dat dat in de meeste gevallen straks niet meer kan, is simpelweg goed te noemen.”

Het is wel zoeken naar dergelijke lichtpuntjes. De woningmarkt, volgens velen een veelkoppig monster, is vooral een ingewikkeld construct. Huizen zijn om in te wonen, maar zijn de laatste jaren hoe langer hoe meer ook een verdienmodel geworden voor partijen die uit zijn op winst. De gevolgen zien we iedere dag in het nieuws: er is een wooncrisis die leidt tot tweedeling, die winnaars oplevert, maar ook verliezers.

Huren rijzen de pan uit

Want de markt loopt vast. Enkele weken geleden werd bekend dat een sociale huurwoning in Amsterdam in de praktijk alleen nog maar is voorbehouden aan mensen die onder een van de vele voorrangsregelingen vallen. En donderdag werd min of meer tegelijkertijd bekend dat het aantal huurwoningen dat beschikbaar komt in de stad afneemt (en de huren enorm blijven stijgen), terwijl op de koopmarkt het aanbod groeit en de prijzen van woningen vooralsnog niet opnieuw door het dak gaan. De boel loopt vast, de doorstroming stokt, komt hoe langer hoe meer tot stilstand.

Het regent beleid als het gaat om het in toom brengen van de woningmarkt: de ene maatregel is positief, andere regelgeving laat zien dat gunstige effecten voor de ene groep gepaard gaan met nadelige effecten voor de andere. Neem de opkoopbescherming waarbij beleggers in een aantal steden, waaronder Amsterdam, of wijken worden geweerd zodat gewone kopers weer meer kans krijgen. Francke deed met een aantal wetenschappers onderzoek naar dit fenomeen. “Onze conclusie is dat hierdoor jonge koopstarters met een middeninkomen profiteren van deze maatregel. Maar tegelijk zien we dat voor mensen met lagere inkomens die geen aanspraak maken of geen kans hebben op een sociale huurwoning er sprake is van een negatief effect.”

Beleggers

De insteek van het beleid: het verkleinen van de schaarste – en de daarmee gepaard gaande hogere huizenprijzen – die wordt veroorzaakt door beleggers die een steeds groter deel van het vastgoed opkopen om het vervolgens voor exploderende prijzen te verhuren. Bovendien wilden gemeenten starters meer kansen geven op een koopwoning.

Dat laatste lijkt dus te zijn gelukt, concluderen Francke en zijn collega’s met name naar aanleiding van gegevens uit Rotterdam, waar de opkoopbescherming specifiek gold voor een aantal wijken. “Vóór de invoering kochten beleggers nog 35 procent van de huizen in die wijken, na invoering van het verbod was dat nog maar één op de tien. Voor het beleid kochten starters nog vier op de tien huizen, erna was dat bijna zes op de tien. Deze verhoging was niet te zien in wijken zonder opkoopverbod. Deze uitkomsten zijn Rotterdams, maar er is geen enkele reden om ze niet door te kunnen trekken naar Amsterdam.”

Marc Francke, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Amsterdam: 'Het is positief dat de koopstarter een zetje in de rug krijgt met onder meer de opkoopbescherming, maar ook voor deze groep huurders moeten er mogelijkheden zijn en blijven.'

Opkoopbescherming

Maar er is dus ook een keerzijde, zegt Francke. Lagere inkomens hebben juist minder mogelijkheden. Beleggers verhuren doorgaans aan mensen die een lager inkomen hebben dan kopers. “Vaak komen ze in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar de wachttijden maken het praktisch onmogelijk om zo’n woning ook echt te krijgen. In de vrije sector gaan de prijzen echter omhoog, het lijkt erop dat dat ook samenhangt met het opkoopverbod. Er is voorafgaand aan de maatregel niet zo goed nagedacht over deze groep, dat die het onderspit zou kunnen gaan delven.”

Het kleiner worden van de particuliere huursector is wel degelijk een probleem, zegt Francke. “Deze categorie woningen heeft onmiskenbaar een functie, er zijn mensen op aangewezen. Ik denk dat een vrije huursector nodig is voor een goed functionerende woningmarkt. Het is positief dat de koopstarter een zetje in de rug krijgt met onder meer de opkoopbescherming, maar ook voor deze groep huurders moeten er mogelijkheden zijn en blijven.”

Gestapeld beleid

Want op de woningmarkt kun je maatregelen niet onafhankelijk van elkaar nemen. “Er is een samenhang. Onder meer beleggers hebben veel kritiek op de stapeling van maatregelen. Ik begrijp dat, want in een aantal gevallen brengt dat hun verdienmodel in gevaar. Tegelijk gaat vanaf volgend jaar een nieuw puntensysteem in, waardoor meer woningen in het middensegment vallen en dus niet meer in de duurdere vrije sector. Beleggers hebben dan drie opties: blijven verhuren, maar voor een lagere prijs, de woning verkopen óf investeren in de woning en zo proberen meer punten te vergaren waardoor ze een hogere huur kunnen blijven vragen.”

Het lijkt Francke onvermijdelijk dat er woningen verkocht zullen gaan worden. “Het gevolg daarvan is dat er minder huurwoningen beschikbaar zijn, er komen al regelmatig signalen binnen dat de huurmarkt kleiner wordt waardoor huurders vissen in een vijver met minder vis. In de Rotterdamse wijken hebben we kunnen zien dat er een kleine stijging is van de huurprijzen.”

Te weinig woonruimte

Het wordt voor beleggers minder aantrekkelijk gemaakt om grootschalig panden op te kopen voor de verhuur. Zo verhoogde het kabinet de afgelopen jaren de overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers in meerdere stappen van 2 procent naar 10,4 procent van de koopsom. Dit alles met het idee dat ‘gewone mensen’ dan makkelijker aan een woning kunnen komen.

Francke is genuanceerd over de maatregelen, maar is duidelijk over het effect ervan op de vastgelopen woningmarkt: “Ze helpen niet tegen het vastlopen op zichzelf. Neem de laatste stijging van de overdrachtsbelasting van 8 naar 10,4 procent, die draagt niet bij aan het beter functioneren van de woningmarkt.”

Kwetsbare groepen blijven achter met de problemen, de maatregelen leiden vooral tot een andere verdeling ervan: koopstarters krijgen een zetje in de rug, voor mensen met een lager inkomen wordt het lastiger een plekje op de woningmarkt te bevechten.

Want uiteindelijk komt de wooncrisis toch vooral neer op een tekortschietend aanbod als het gaat om sociale huur, middenhuur én koopwoningen, zegt hij. “Je zult simpelweg meer aanbod moeten hebben. Dat betekent meer bouwen of zorgen dat je efficiënter omgaat met de beschikbare woonruimte. Mensen vinden dat misschien een deprimerende conclusie, want inderdaad: dat is een kwestie van een lange adem, woningen bouwen heeft zijn eigen ingewikkelde dynamiek. We zijn voorlopig nog niet uit de problemen.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.