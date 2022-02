Ondanks lockdowns telt Amsterdam meer horecazaken dan voor de coronacrisis

Beeld ANP

Die groei zit voornamelijk in de bezorg- en afhaalrestaurants. In vergelijking met twee jaar terug telt de hoofdstad nu 26 procent meer van dit type horecaondernemingen. Ook het aantal café-restaurants nam met 14 procent toe.

Op het eerste oog lijkt de hoofdstedelijke horeca zich dus, ondanks de zware maatregelen, redelijk staande te houden. Toch behoeft dat beeld wel enige nuancering, stelt Stef van Driessen van ABN Amro. Er zijn wel degelijk veel zaken permanent dichtgegaan, zo tonen de cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat ruim vijftien jaar data bijhoudt over winkels en winkelgebieden. Maar in vergelijking met andere steden valt de schade in Amsterdam relatief mee.

Landelijk gezien zijn er sinds de uitbraak van de coronacrisis 492 kroegen (-8 procent) en 237 lunchrooms (-6 procent) verdwenen. In Amsterdam gaat het om 16 kroegen (-3 procent) en 13 lunchrooms (-3 procent). Ook zijn er in Amsterdam 17 restaurants gesloten, minder dan 1 procent van het totaal.

Discotheken

De grootste kaalslag in de horeca heeft plaatsgevonden onder nachtclubs. Een op de acht Nederlandse discotheken heeft afgelopen twee jaar de deuren moeten sluiten. Zo verloor Amsterdam onder meer nachtclub De School.

Driessen benadrukt dat deze ontwikkeling ook voor de pandemie al gaande was. Door de opkomst van festivals liep het aantal nachtclubs terug. Wat het volgens Driessen nu anders maakt is dat ‘een groot deel van de gezonde bedrijven eveneens snoeihard is geraakt’. Er is wel steun, maar volgens de ABN-expert is die voor veruit de meeste horecabedrijven niet toereikend.

Verschillen per gemeente

Hoewel de maatregelen landelijk hetzelfde waren, zijn er wel verschillen waarneembaar tussen verschillende gemeenten. Waar in Rotterdam en Nijmegen respectievelijk 32 kroegen (-10 procent) en 22 kroegen (-23 procent) voorgoed dichtgingen, sloot in Utrecht één kroeg.

Ook in steden als Breda en Enschede gingen amper zaken dicht. Driessen denkt dat dit deels te maken heeft met de opstelling van gemeenten. Zo stuurde Breda tijdens corona aan op convenanten, waarin bierbrouwers, verhuurders en banken samen optrokken om horecaondernemers overeind te houden. Nijmegen daarentegen had meer aandacht voor handhaving.

Meer sluitingen

Driessen voorspelt dat komende periode meer horecabedrijven zullen verdwijnen. “Als ondernemers belastingen moeten terugbetalen en als de strijd om horecamedewerkers intensiveert, dan neemt de terugval toe,” waarschuwt hij.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland laten de nieuwe cijfers vooral zien dat de afgelopen twee coronajaren horecaondernemers hard hebben getroffen. “Stoppen is dan een optie om zelf als ondernemer niet verder in de problemen te komen. Dat bedrijven het afgelopen jaar zijn gestopt, is evident, met alle emotionele en financiële gevolgen van dien voor de betrokken ondernemers. Voor sommige horecagelegenheden was de overheidssteun helaas niet voldoende om een sluiting te voorkomen,” aldus de woordvoerder van de brancheorganisatie.