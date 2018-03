Ondanks kou drieduizend pelgrims bij Stille Omgang

Zo'n drieduizend mensen uit het hele land trokken in de nacht van zaterdag op zondag in stilte door de straten om het zogeheten Mirakel van Amsterdam te herdenken.



"Het was buitengewoon koud, maar dat weerhield men er niet van te komen," zegt Clemens Bouwens, bestuurslid van het Gezelschap van de Stille Omgang. De opkomst voor de religieuze wandeling door Amsterdam was wel lager dan vorige jaren. Dat komt mede doordat een deel van de wandelaars de tocht al voor de officiële start om 22.00 uur aflegde. Die zijn niet meegeteld. Ook zullen zondagochtend naar verwachting nog bedevaarders de tocht lopen.



Braaksel

Tijdens de Stille Omgang lopen deelnemers elk jaar biddend de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep, nadat hij een wonder had meegemaakt dat bekendstaat als het Mirakel van Amsterdam. Volgens de overlevering braakte toen een stervende man een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel kwam in het haardvuur terecht. Toch bleek de volgende ochtend de hostie ongeschonden.



De kerk heeft dit hostiemirakel officieel erkend als wonder. Al sinds 1881 wordt het wonder herdacht met een nachtelijke omgang in alle stilte.