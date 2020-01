Ondanks inspanningen blijft de auto dominant in Amsterdam

Alle inspanningen ten spijt blijft de auto dominant in Amsterdam. De doorstroming is in het gebied binnen de Ring A10 het afgelopen jaar niet verbeterd: een autoritje ging afgelopen jaar nog met net zoveel vertraging gepaard als in 2018.

Voor de stad als geheel is de autodrukte zelfs toegenomen, blijkt uit een analyse van navigatiebedrijf TomTom: in de buitenwijken is de reistijd behoorlijk gestegen door een toename van het aantal auto’s en ingrijpende werkzaamheden aan met name de westelijke zijde van de stad.

Amsterdam zet al enkele jaren in op auto-ontmoedigende maatregelen in de binnenstad en de wijken daaromheen. Zo werd onder meer het Muntplein zo ingericht dat doorgaand verkeer er eigenlijk niets meer te zoeken zou moeten hebben. Afgelopen week ging de gemeenteraad akkoord met verdergaande maatregelen in het kader van de Agenda Autoluw. Die zouden ook de nood moeten lenigen van buurten die door eerdere maatregelen elders te maken krijgen met een soms enorme plaatselijke toename van auto’s.

Het feit dat Amsterdam er vooralsnog niet in slaagt de auto te weren uit de stad betekent niet per se dat het beleid faalt. In tijden van economische voorspoed is het niet vreemd dat het autogebruik toeneemt. In die zin is vanuit het perspectief van de autoluwe ambities de stabilisering van het aantal opstoppingen te zien als winst. Daarnaast kan je het feit dat de doorstroming niet verbetert, zien als een signaal aan doorgaand verkeer om de stad toch maar te mijden.

Tussenhalte

Uit verschillende kentekenonderzoeken in Amsterdam is al eerder gebleken dat een groot deel van de drukte wordt veroorzaakt door auto’s die niet in de stad moeten zijn: zij gebruiken de stad vooral om doorheen te rijden. Ondanks dat zij volgens Gijs Peters van TomTom in veel gevallen sneller op de plek van bestemming zouden zijn wanneer ze de RingA10 zouden nemen. “Dan rij je vaak meer kilometers, maar je bent er wel eerder.”

TomTom maakt voor de analyse gebruik van de gegevens van naar schatting 15 procent van alle kilometers die in Amsterdam worden gemaakt. De gemiddelde autorit in Amsterdam duurde vorig jaar 26 procent langer dan wanneer er helemaal geen andere verkeer zou zijn, becijferde TomTom. Dat betekent dat automobilisten bijna acht minuten langer deden over een rit van een half uur. In de spits loopt voor zo’n rit de extra reistijd zelfs op tot veertien minuten.

Volgens raadslid Zeeger Ernsting van GroenLinks onderstrepen de cijfers de noodzaak om doorgaand verkeer uit de stad te weren. “In veel gevallen ben je sneller via de A10, ook al voelt het als ‘om’. Automobilisten moeten een betere afweging maken en de stad gaat streven naar een volumebeperking van het aantal auto’s in de stad. Beprijzing is daar een bewezen manier voor en doorgaande routes onmogelijk maken ook. Te veel auto’s zorgt niet alleen voor vertraging voor andere auto’s, maar ook voor al het andere verkeer. Auto’s staan niet in de file, ze zíjn de file.”

Afgezet tegen vergelijkbare steden in Europa, scoort Amsterdam overigens best goed: in steden als Parijs, Brussel, Londen en Hamburg is het aanmerkelijk slechter als het gaat over vertragingen. Nationaal geldt hetzelfde: Leiden, Den Haag, Haarlem en Nijmegen zijn steden waar automobilisten rekening moeten houden met meer vertraging dan in Amsterdam.