Ondanks het schandaal heeft het ei heeft nog heel wat klanten

Wij bestrijden bloedluis op de ouderwetse manier: met spiritus en groene zeep

Het bedrijf met 21.000 kippen verkoopt eieren vanuit een schuur direct aan consumenten en aan markthandelaren. Van Senten: "De afgelopen week zijn we platgebeld met de vraag of onze eieren wel veilig zijn. Niet door de markthandelaren, die weten wel dat het goed zit, maar vooral door consumenten."



Dat de eieren veilig zijn, weet Van Senten zeker. "Wij bestrijden bloedluis op de ouderwetse manier: met spiritus en groene zeep."



Wantrouwen waait wel over

Toch verwacht Van Senten dat de eierverkoop volgende week wel achteruit zal gaan. "De afnemers zullen met voorraden blijven zitten, dus dan hoeven ze geen nieuwe eieren."



Maar hij maakt zich niet echt zorgen om het bedrijf. "Het wantrouwen van de consument waait wel weer over. Ik maak me meer zorgen om de collega-pluimveehouders die al hun eieren hebben moeten vernietigen. Dat is een grote ramp."



In de Tuinen van West, waar consumenten elke ochtend vanaf half 11 zelf eieren kunnen rapen van kippen die vrij rondlopen, is het deze week drukker dan normaal, zegt medewerker Florith Ruigrok. "We hebben iedere dag maar een beperkt aantal eieren. Die zijn nu sneller op."



Lees ook: NVWA komt met nieuwe lijst met besmette eieren