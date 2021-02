Ondanks Halsema’s Wallenbeleid toch een nieuw hostel: ‘Dit is juist wat de stad moet willen’

Terwijl de horeca door corona bijna stil ligt en massatoerisme in het Wallengebied onder vuur ligt, wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw hostel in de Warmoesstraat. ‘Dit is juist wat de stad moet willen.’

Net genoeg ruimte om de deur te openen, de rolkoffer te parkeren en dan hup een paar treden naar boven om op het tweepersoonsmatras te kruipen. En daar realiseren dat je in feite bovenop twee andere gasten slaapt, want in de ­‘cube’ naast de deur zit dat bed juist beneden.



Vier toeristen op een vloeroppervlak van zo’n 8 vierkante meter, 110 kamers over zes smalle Wallenverdiepingen. Het ruimtegebruik in This Ho(s)tel is tot op de centimeter toegesneden. “Kleiner kan je het niet maken,” zegt uitbater Roberto Barsoum. “Ik had ook nooit verwacht dat je in zo’n smal pand 110 kamers kan krijgen.”



Terwijl de rest van de Warmoesstraat vanwege de al maanden voortwoekerende horecasluiting en de winkellockdown uitgestorven is, is aan de kop ervan volop reuring. Tijdens de zwaarste horecacrisis ooit bouwt Barsoums horeca-imperium RB Horeca, dat zo’n dertig cafés, restaurants, hotels, een club en winkels in de binnenstad uitbaat, aan zijn nieuwste telgen: This Ho(s)tel met een ‘authentiek Mexicaanse restaurant’, Fiona, op de begane grond.

“In de huidige situatie zou ik hier nooit aan zijn begonnen,” zegt Barsoum terwijl de bouwvakkers over de smalle trappen krioelen. “Maar we zijn al 2,5 jaar bezig. Als je eenmaal begint, moet je ook doorzetten. Ik heb ook afspraken met de eigenaar, die hier fors in investeert. En ik hou me aan afspraken.”

Lange aanloop

Die eigenaar is City Upgrade Group, onderdeel van het vastgoedimperium Masterpiece Development dat ondermeer in de Warmoesstraat shortstayappartementen onder het vaandel Hut uitbaat. Die nam het pand, inclusief het vergunde hostel Meeting Point in 2018 voor 6,25 miljoen over.

Met corona heeft die lange aanloop volgens Barsoum niets te maken. “Je bent zo al vier maanden bezig met het maken van plannen. Die moeten allemaal worden goedgekeurd, door de gemeente door bouwtoezicht, door de brandweer. Allemaal terecht, maar daar gaat veel tijd inzitten.”

En als er dan verbouwd kan worden, duiken er onvermijdelijk tegenvallers op. “De kelder moest worden uitgegraven, er moest een nieuw dak op en de verdiepingen moesten op hoogte worden gebracht. Maar als alles meezit, kunnen we 1 mei open.”

Upgrade in lager segment

Het zal koren op de molen zijn van de tegenstanders van massatoerisme, die de clientèle van de goedkoopste overnachtingsplekken aanwijzen als de belangrijkste oorzaak van drukte en overlast in de stad.

Barsoum, die door critici wordt verweten uitsluitend bezoekershoreca uit te baten, kan er niets mee. “Meeting Point was een viezig hostel met slaapzalen en stapelbedden dat alleen zijn ligging als pluspunt had. Toen ik 16 was ging ik met mijn neef hierheen, want ze waren altijd nog illegaal open voor een biertje.”

Nu wordt het volgens hem een keurig tweesterrenhotel met kamers en net – maar gezamenlijk – sanitair. De opzet sluit aan bij verwante ‘cubehotels’, als CityHub in West en Bunk in Noord. “Dit is juist wat de stad zou moeten willen. Dit hostel is voor mensen die niet geven om luxe, maar om de stad die ze bezoeken. Hier komen budgettoeristen met klasse, die een levensstijl zoeken die bij hen past. Dat was bij de voorganger echt niet zo.”

Kwaliteitstoerisme, wil Barsoum maar zeggen, zit niet alleen in vijf sterren. Dat die stad er anders over denkt en met name in het Wallengebied straffe maatregelen wil nemen tegen massatoerisme, krenkt hem. “De gemeente heeft van alles te zeggen over hostels, maar niet alle hostels zijn hetzelfde. Zelfs in een lager segment kan je voor een upgrade zorgen. Ik zou het liefst overal hostels neerzetten zoals deze. Dit is de toekomst, ook tegen Airbnb.

Dat hij bij zijn andere hostel, Durty Nelly’s, even verderop in de Warmoesstraat die trend niet volgt, komt volgens hem door de indeling daar. “Die cubes pasten niet. Maar we hebben er eind 2019 voor 1 miljoen euro gerenoveerd. Nelly is echt geen rugzakhostel meer.”

RB Horeca heeft in coronatijd meer zaken gerenoveerd. “We hebben vorig jaar vijf zaken verbouwd. Als je toch dicht moet zijn, kan je de boel maar beter aanpakken.”

Pas op de plaats

Miljoenen euro’s kost dat. “Normaal investeren we op basis van onze andere activiteiten. Dat was voor corona ook geen probleem. Maar dat geld had ik nu best ergens anders voor kunnen gebruiken. Het is hierna ook even pas op de plaats.”

Zorgen zijn er altijd. “Ik blijf positief, maar dit moet geen jaren meer duren. Ik weet niet of het gaat lukken met dat vaccineren en met alle maatregelen voor de horeca. Ik denk wel dat, zodra het weer kan, mensen weer gaan reizen.”