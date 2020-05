Ondanks corona toch naar de moskee voor het einde van de ramadan

Gebed in de Blauwe Moskee voor essentiële beroepen. Beeld Marc Driessen

Om kwart over acht ‘s ochtends betreedt politieman Mourad Shejjar in uniform, en met onder zijn arm een opgerolde gebedsmat, de Blauwe Moskee. Zijn schoenen gaan in een plastic zak, die hij meeneemt naar de gebedsruimte. Daar neemt hij plaats in één van de met tape afgezette vakken. Een flesje desinfecterende handzeep staat in een hoekje al klaar.

Dan komen brandweermannen, buschauffeurs, nog een paar politiemannen, en medewerkers in de zorg binnen, om op gepaste afstand in hun eigen vak te gaan zitten. Voor deze ruim twintig mannen en vrouwen die vitale beroepen uitoefenen, is deze speciale dienst om het einde van de ramadan te vieren bedoeld.

Er is zondagochtend een uitgebreid protocol opgesteld voor de bijzondere dienst. De wassing, voorafgaand aan het gebed, dient thuis te worden gedaan. En indien gewenst, moet van thuis een eigen gebedsmat worden meegenomen. En, nog steeds niet overbodig, iedereen wordt verzocht 1,5 meter afstand te houden.

“De Blauwe Moskee was de eerste moskee in Nederland die vanwege het coronavirus de deuren sloot,” zegt woordvoerder Elsa van de Loo. “We hebben dat met pijn in ons hart gedaan, maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid. En toen er van enige versoepeling van de regels sprake was, hebben we samen met de El Oumma Moskee besloten deze dienst te houden. Voor maximaal dertig personen die vitale beroepen uitoefenen. We zijn ze ontzettend dankbaar, en met deze dienst laten we onze waardering zien. Dit initiatief is heel enthousiast ontvangen, ook door hen die geen vitale beroepen uitoefenen. Prachtig toch, zoals men hier in uniform binnentreedt?”

Van de Loo hoorde ook van veel vaste moskeegangers in de buurt dat dit een ramadan was die ze zich altijd zullen blijven herinneren. “Voor iedereen is het een groot gemis het Suikerfeest niet met z’n allen te kunnen vieren. Maar we hebben veel online kunnen doen om de saamhorigheid te versterken, zoals deze dienst ook door iedereen gevolgd kan worden. Ook hebben we toezicht gehouden in de buurt, en de eenzame ouderen geholpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Voor hen was het extra moeilijk, want de moskee is voor hen meer dan alleen een plek om te bidden, het is voor hen ook een ontmoetingsplaats”

Helden en heldinnen

Om kwart voor negen begint de speciale dienst, gehouden door de hoofdimam van de Blauwe Moskee, Yassin Elforkani. Hij bedankt de aanwezigen die hebben bijgedragen om ‘onze mooie samenleving te beschermen’. “Voor mij is dit wel even een emotioneel moment, zo’n lege moskee… Maar Allah heeft gewild dat we het zo doen, en deze dienst is ter ere van jullie, helden en heldinnen die het land draaiende hebben gehouden. En ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen omarmen en knuffelen. Beste broeders, beste zusters, beste kijkers, we zijn niet wanhopig, we hebben hoop!”

Hij looft de artsen, de verpleegkundigen, de politiemensen, allen die zich niet angstig toonden en gewoon aan het werk gingen toen niemand nog precies in de gaten had wat er nu eigenlijk aan de hand was, en niemand wist of hij of zij aan het einde van de dag gezond weer thuis zou komen.

En hij schuwt de humor niet, Yassin Elforkani, als hij het heeft over ‘het nieuwe normaal’ van na de coronacrisis. “Als het bij het oude normaal blijft, zoals nu, hebben we met dat afstand houden heel veel nieuwe moskeeën nodig om alle gelovigen te verwelkomen.”

Als het gebed ten einde is, drukt hij iedereen op het hart de viering van het Suikerfeest niet met z’n allen te gaan vieren. “Stem het bezoek aan familie af. Je aan de regels houden is ook een vorm van aanbidding!” zegt hij bevlogen, “daar word je later voor beloond.”

Jaloers

Dan vraagt hij de aanwezigen of ze nog iets willen zeggen, en raakt hij in gesprek met een man die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis werkt, en voor wie de dienst zijn eerste gezamenlijke gebed is sinds lange tijd. Hij heeft alleen maar gewerkt. “Mijn hele familie is jaloers op mij. Echt geweldig dat dit vandaag kon.”

Na afloop loopt iedereen langs de rijkelijk volgezette tafels met schalen zoetigheid, vlees en broodjes om bakjes eten te vullen voor thuis. Via een aangegeven route verlaten ze de gebedsruimte.

Abdellatif Tadmine, buschauffeur bij het GVB, vond het een zeer goed initiatief. “Ik voel me gewaardeerd, want het lijkt de normaalste zaak van de wereld wat ik doe, maar je behoort toch tot degenen die echt meehelpen de boel draaiende te houden.”

Ook voor Mourad Shejjar was de dienst heel bijzonder. “Dit is niet eens mijn eigen moskee, ik werk hier als teamchef in de buurt, maar ik woon niet in Amsterdam. Ook dat ik in uniform ben is speciaal, en dat je met allemaal andere professionals samen bent. Dat geeft een heel mooi gevoel van saamhorigheid.”

Dan spoedt hij zich naar huis, met de nog warme bakjes eten in zijn hand.