Ondanks beperkt treinverkeer geen problemen bij Arena na wedstrijd

Terwijl Ajaxfans na de wedstrijd met extra lange metro’s richting Centraal Station werden vervoerd, arriveerden muziekfans. Beeld Dingena Mol

Vanwege de Grand Prix in Zandvoort had de NS besloten om zaterdag geen treinen te laten stoppen op de stations rond de Arena. Gevreesd werd dat als de al volle treinen daar nog extra passagiers meenemen gevaarlijke situaties konden ontstaan.

Omdat het einde van de wedstrijd Ajax-Cambuur (4-0 winst voor de Amsterdammers) praktisch samenviel met de start van twee concerten in AFAS Live en de Ziggo Dome, van respectievelijk Yade Lauren en Kensington, had het GVB extra metro’s ingezet. Ook waren bij de ingang van het station dranghekken geplaatst om de bezoekersstromen te reguleren.

Deze aanpak bleek te werken: terwijl de Ajaxfans na de gewonnen wedstrijd met extra lange metro’s richting Centraal Station werden vervoerd, arriveerden de muziekfans. Van opstoppingen, laat staan chaos, was geen sprake. Veel mensen hadden vermoedelijk gekozen voor alternatief vervoer, zoals in de voorbije dagen werd aangeraden. Ook een woordvoerder van het GVB sprak van een ordentelijk verloop van de vervoersstromen.

Voor de wedstrijd had het GVB ook extra metro’s ingezet om ervoor te zorgen dat de Ajaxfans op tijd bij de wedstrijd konden zijn. Voor automobilisten waren er bij de RAI 3000 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Van daaruit konden voetbalfans ook met de metro naar de Arena.

Ook de gemeente Amsterdam kijkt tevreden terug op deze drukke dag. “De uitstroom van Ajaxsupporters was rond 19.00 uur klaar. Er zijn 15000 mensen met de metro vervoerd en er is nu weer voldoende ruimte in de metro en parkeergelegenheid om de bezoekers van de concerten te ontvangen,” aldus de woordvoerder. Ze laat weten dat de gemeente de situatie de rest van de avond monitort. “De in- en uitstroom wordt de rest van de avond nog in de gaten gehouden, maar omdat de treinen ook weer gaan stoppen op Bijlmer Arena worden er geen problemen meer verwacht.”

Directeur Danny Damman van de Ziggo Dome zag zaterdagavond geen verkeersproblemen. “We vermoeden dat veel mensen al op tijd naar het gebied zijn gekomen en gehoor hebben gegeven aan de oproep om vervangend vervoer te regelen,” zegt Damman. Zo staan er niet alleen meer auto’s, maar ook ‘opvallend veel fietsen en brommers’ in het gebied. Bovendien zijn veel mensen carpoolend naar de Amsterdamse concerthal gekomen, weet Damman. De Ziggo Dome raadde bezoekers aan om zich in te schrijven via een app die dit regelt en daar is volgens Damman veel gebruik van gemaakt. Zo konden bezoekers met elkaar meerijden naar het concert van Kensington.

NS: sfeer in Zandvoort ‘goed’

Bij het NS-station in Zandvoort aan Zee was het zaterdag aan het begin van de avond druk met terugkerende racefans. Een woordvoerster van de NS noemde de sfeer goed. “De eerste racefans zijn na de kwalificatie van vandaag weer onderweg naar huis. De sfeer is goed en de mensen zijn blij. Het is druk, maar het loopt goed door.”

Vrijwel direct nadat Max Verstappen de poleposition pakte bij de Formule 1-kwalificatie begon de terugstroom van bezoekers naar het treinstation. Het hele weekend rijden er vanaf 08.00 uur twaalf treinen per uur vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort. Zo kunnen er zo’n 10.000 racefans per uur met de trein van Zandvoort naar Amsterdam gebracht worden.

Het treinverkeer lag zaterdagmiddag rond 14.30 uur korte tijd stil tussen Amsterdam en Haarlem omdat er een bus tegen een spoorviaduct in Haarlem was aangereden. Na ongeveer een half uur werd het treinverkeer weer opgestart.