Onbekende verhalen op Holland Festival

De productie gaat over de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog als dragers werden ingezet door de Britten, Fransen en ook Duitsers. Hun verhaal is niet zo bekend. Ook Kentridge kende het zelf amper, vertelde hij maandag bij de presentatie van het programma.



"Ik was zelf verwonderd over hoe weinig ik wist. Dat heeft ermee te maken dat deze geschiedenis verborgen is gehouden, maar ook doordat mijn hoofd gevuld was door de bekende verhalen, zoals over de loopgraven. Het stuk komt voor een deel uit mijn frustratie daarover voort."



Houthavens

De uitvoeringen hebben plaats in Theater Amsterdam in de Houthavens. Kentridge (1955) en de Congolese choreograaf Faustin Linyekula (1974) drukken als 'associate artists' eigen stempels op het Holland Festival. Linyekula organiseert onder meer op 1 juni een theatrale parade in Amsterdam-Zuidoost: Parlement debout, aangekondigd als een 'ontregelende' optocht 'met onbekende, soms ongelofelijke verhalen die de kranten hier zelden halen'.



Regisseur Pierre Audi heeft mede de leiding over aus LICHT, een selectie uit Karlheinz Stockhausens magnum opus LICHT, Die sieben Tage der Woche. Het wordt een muziektheatermarathon van vijftien uur, verdeeld over drie dagen, waaraan vier helikopters meedoen boven de Gashouder van de Amsterdamse Westergasfabriek. "Een beetje een circus van muziek," aldus Audi, die Stockhausen 'een van de grootste componisten ooit' noemt.



Inspiratiebron

De bekende Britse producer en dj Actress laat tijdens het Holland Festival horen waarom Stockhausen ook voor hem een inspiratiebron is met Actress x Stockhausen Sin {x} II. Nog meer elektronische muziek is te verwachten van Colin Benders (Kyteman) en zijn Electro Symphonic Orchestra.



Heel eigentijds is ook het optreden van de Franse rapper Abd Al Malik: Jonge zwarte met zwaard, eerder ontwikkeld bij een expositie over het zwarte model van het Parijse Musée d'Orsay.



