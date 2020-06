Onbegrip over drukte bij betoging tegen racisme

Beeld ANP

Voor de demonstratie, ingegeven door de fataal afgelopen arrestatie van de zwarte Amerikaan George Floyd, kwamen naar schatting ongeveer 5000 mensen opdagen. Ze wilden lucht geven aan hun verontwaardiging over het geweld dat zwarte Amerikanen van de politie te verduren hebben.

PVV-leider Geert Wilders begrijpt niet dat terrasgangers strikt afstand moeten bewaren maar dat voor ‘een linkse demonstrant’ dat voorschrift ‘ineens niet meer’ geldt. Hij noemt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ‘corrupt’ omdat ze ‘links boven de wet’ zou stellen en wil justitieminister Ferd Grapperhaus naar de Kamer roepen voor tekst en uitleg.

“Zoveel mensen zo dicht op elkaar: dat moet je absoluut niet willen,” zegt Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA). Fractiegenoot Julius Terpstra spreekt van een ‘klap in het gezicht van de zorgverleners’ die juist op adem hoopten te komen nu het coronavirus voorlopig beteugeld lijkt. En Madeleine van Toorenburg noemt de drukte ‘compleet gestoord’.

Halsema

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz vindt de beelden van een volle Dam ‘in coronatijd echt niet deugen', hoe ze ook ‘de strijd voor vrijheid en gelijkwaardigheid’ steunt. De demonstranten hadden afstand moeten bewaren en waar dat misging had moeten worden ingegrepen. “Ik zie foto’s waarop de burgemeester nota bene doodleuk tussen de mensenmassa staat. Zonder mondkapje, en lijkt zelfs binnen 1,5 meter. Wat is dit in hemelsnaam?”

Ook Van Dam heeft vragen aan Halsema. “Welke afspraken heeft zij op voorhand met de organisatoren gemaakt?”

D66-europarlementariër Samira Rafaela was zelf bij de demonstratie, maar hield het voor gezien. “Het werd echt te druk, waardoor 1,5 meter afstand houden lastig werd. Daarom ben ik weggegaan. En ik roep iedereen om 1,5 meter afstand te houden.”