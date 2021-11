Onbegrip over aangescherpte regels: ‘Geen touw aan vast te knopen’

Het geduld begint op te raken in de horecasector. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Vanaf zondag gaat een harde ‘avondlockdown’ in, voor minstens drie weken. Horeca en cultuurgelegenheden moeten tussen 17.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends dicht. Overdag moet ook op coronapas-plichtige plekken anderhalve meter afstand gehouden worden, waardoor restaurants en bioscopen nog op een derde van de maximumcapaciteit kunnen draaien. Dit is een flinke domper voor de branches, die al worstelden met de sluitingstijd van 20.00 uur.

Feestdagen

Waar de horecasector eerder hun beperkte openingstijden inzette om te focussen op een vroeg diner of een zogenoemde ‘dunch’, blijft er nu niet veel meer over dan ontbijt, lunch en een vroege borrel. Medewerkers van de Amsterdamse horeca zakt de moed nog verder in de schoenen. Zeker met het oog op de feestdagen.

Ron Blaauw, eigenaar van vijf horecazaken in Amsterdam: “Ik vind het heel erg dat de regering de grip kwijt is en dat de horeca het eerste kind van de rekening is. Het meest frustrerende is dat we richting de kerst gaan en dat er nog niks bekend is over steunmaatregelen.”

Ook Michiel van der Eerde, eigenaar van BAUT, Restaurant C en ZUID, ziet zijn omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen. “Ik had net 25 man extra aangenomen voor het belangrijkste kwartaal van het jaar. Daar heb ik verschrikkelijk hard mijn best voor moeten doen en we stonden er klaar voor.”

Lunch en dinerboxen

Het geduld begint op te raken. “Ik heb de maatregelen anderhalf jaar lang wel aardig begrepen, maar er valt nu echt geen touw meer aan vast te knopen. Omdat een klein deel van de mensen zich niet wil laten vaccineren, wordt de horeca nu opnieuw hard getroffen. Dat vind ik heel lastig,” zegt van der Eerde.

Toch proberen de ondernemers weer van alles om toch geld te verdienen, de komende periode. Afgelopen weekend begon Blaauw in Ron’s Gastrobar met het serveren van ontbijt en bij Ron Gastrobar Oriental, een Aziatisch fusionrestaurant, worden er weer volop rijsttafelboxen geproduceerd. “Het is afwachten wat mensen gaan doen. Gaan ze eerder ergens eten en wordt daardoor de lunch drukker?”

Van der Eerde geeft de moed ook niet helemaal op. “Opgeven bestaat niet, we gaan niet kapot. De knop is al om en ik wil mijn mensen niet laten gaan. We gaan nu kijken wat we op de lunch kunnen inzetten en wat we ernaast gaan doen.”

Halfslachtig beleid

Ook de film- en theatersectoren kunnen de maatregelen maar moeilijk verkroppen. Beide sectoren moeten het juist van de avonduren hebben, dat maakt een sluiting vanaf 17.00 extra lastig. Alex de Ronde, directeur van Het Ketelhuis, kan het beleid niet anders omschrijven dan halfslachtig. “Ik verwacht eigenlijk dat we over twee weken helemaal dicht moeten. Open kan ik dit niet noemen.”

Daarbij steekt het hem dat er maar weinig besmettingen worden veroorzaakt in bioscopen of theaters. “Iedereen weet dondersgoed dat je zittend met een QR-code nauwelijks bijdraagt aan de besmettingen, laat staan aan ziekenhuisopnames,” zegt Raymond Walravens, directeur van bioscoop Rialto. Daar sluit Vivienne Ypma, directeur van de Kleine Komedie, zich bij aan. “Geen enkel theater is een brandhaard geweest van corona, dat maakt het des te zuurder. Stuk voor stuk zijn de theaters heel zorgvuldig omgegaan in het opvolgen van de protocollen.”

Toch is er ook wel begrip voor de maatregelen, zeker met de toenemende drukte in de ziekenhuizen. “Het is een hele verdrietige situatie natuurlijk, maar volkomen begrijpelijk in de huidige stand van zaken,” zegt Ypma.

Halfdode mus

Wat dit voor de film- en theaterindustrie gaat betekenen is nog maar de vraag. De Ronde verwacht dat de aanvoer van nieuwe films, net als vorig jaar, zal stagneren. “Dan draaien we niet de nieuwe François Ozon, maar moeten we het doen met de bestaande films. Die zijn leuk genoeg hoor, en als filmsector komen we er nog genadig vanaf – zeker naast de theatersector. Maar we worden blij gemaakt met een halfdode mus.”

Walravens vindt het vooral treurig voor distributeurs die ‘prachtige films’ voor het hoogseizoen hebben en nu hun films weer moeten verplaatsen. “Maar ook voor theatergezelschappen die hun producties toch maar weer moeten stilleggen. Ik hoop dat de overheid met een serieus steunpakket komt. We waren net weer met een beetje energie bezig en worden nu keihard onderuit gehaald.”

De Kleine Komedie annuleert alle avondvoorstellingen. “We gaan geen voorstellingen naar de middag verplaatsen. Daarmee probeer je de intentie van de regering te omzeilen: ga dicht en ga de straat niet op. We gaan wel kijken of we voorstellingen kunnen gaan streamen.”