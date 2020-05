Onbegrip bij sportschooleigenaren: ‘Ik verwacht muiterij en rebellie’

Een sportschooleigenaar maakt vakken in de zaal. Beeld ANP

“Tot nu toe heb ik steeds gedacht: wat doen ze het goed. Maar nu dacht ik voor het eerst: hier is niet goed over nagedacht,” zegt Arie Boomsma, eigenaar van drie vestigingen van Vondelgym. De persconferentie bleef knagen, donderdagavond. “Het was al laat voor mijn doen, ik ga altijd vroeg naar bed.” De presentator annex sportschoolhouder plaatste een bericht op Instagram. “Ik moest me uitspreken.”

Waar Boomsma en veel andere sportondernemers vooral boos over zijn? Dat Nederlanders wél naar restaurants, bioscopen en cafés mogen, vanaf 1 juli zelfs met honderd personen. De sportscholen, die juist zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid, blijven daarentegen tot 1 september gesloten. Met z’n dertigen in het café is geen probleem, vijftien mensen in de yogaklas wel.

“Hoe ga je in een café 1,5 meter afstand houden?” vraagt Desiree de Klonia, mede-eigenaar van dansschool Fit Factory in Zaandam. “Ik ben niet snel gefrustreerd, bij mij overheerst teleurstelling.”

“Dit is eerste maatregel waarvan ik de logica niet kan volgen,” zegt ook Vincent Broeder, eigenaar van crossfitschool Vastberaden en yogastudio Heldhaftig in het Oostelijk Havengebied. “Het kwam totaal onverwacht. Ik had gehoopt dat we per 20 mei of 1 juni weer open zouden gaan. Misschien nog iets later. Maar 1 september? Dat niet.”

Niet goed schoongemaakt

Ook premier Rutte baalde van de gesloten sportscholen, zo zei hij woensdagavond. Rutte liet enige ruimte: in samenspraak met de branche wordt nog gekeken of eerder openen mogelijk is. Maar voor nu geldt 1 september. De redenering: in een sportschool wordt gezweet, volgens de premier doorgaans in kleine ruimtes. Wat die zweetdruppeltjes voor effect hebben, wordt nog onderzocht.

Bovendien worden apparaten volgens de premier ‘vaak niet goed schoongemaakt’. Voor Broeder voelde die laatste uitspraak als ‘een extra dolksteek’. Vóór de coronacrisis was hygiëne in zijn zaken al belangrijk, na de uitbraak alleen maar meer. “Na elke les maakten we de spullen schoon met alcohol. We hadden protocollen ingesteld: hoe kom je binnen en buiten. Alles was voorbereid.”

Boomsma had vooral gehoopt op meer inventiviteit. “We moeten zorgen dat we geen besmette mensen binnen krijgen.”

Beeld ANP

Alternatieven

Tot de buikspierkwartiertjes, zumbaklasjes en cross-fit-trainingen weer normaal kunnen plaatsvinden, doen de sportondernemers het met alternatieven. Alle drie geven ze online lessen, alle drie hopen ze binnenkort lessen in de buitenlucht te kunnen geven. Mits de 1,5 meter wordt aangehouden, is samen sporten vanaf 11 mei weer toegestaan.

Dansschooleigenaar De Klonia hoopt haar lessen op een parkeerplaats om de hoek te kunnen geven, al is dat niet ideaal. “De ondergrond is stroef, we moeten bovendien nog maar zien hoe de tegels erbij liggen. En er is geen spiegel. Tijdens het dansen wil je graag zien hoe je beweegt. Al geldt dat niet voor alle lessen, bij Zumba hoef je niet te zien hoe je met je billen schudt.”

De ondernemers zullen wel moeten, want de coronacrisis hakt er hard in. Veel leden betalen trouw door, maar een deel haakt af. “Onze inkomsten zijn gehalveerd,” zegt Broeder. Hij begrijpt het wel, veel van zijn klanten zijn zzp’ers, creatievelingen. Mensen die zelf al hard worden geraakt. Maar hij sluit een faillissement niet uit.

Ook Boomsma ziet de problemen. “Ik verwacht muiterij en rebellie. De eerste ondernemers hebben het al tegen me gezegd: we gaan in juni gewoon open, anders val ik om.” Toch houdt Boomsma hoop. “Ik ga er helemaal van uit dat de datum nog wordt verschoven.”