Onbegrip bij artsen: niet meer gratis parkeren tijdens corona

Beeld anp

In een persbericht stelde wethouder Egbert de Vries (Verkeer & Vervoer) vorige week dat zorgmedewerkers die tijdens deze vierde coronagolf betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus, zich geen zorgen hoeven te maken over parkeren in de stad. Zij komen net als tijdens de eerste, tweede en derde golf in aanmerking voor een noodparkeervergunning die gratis parkeren mogelijk maakt. “Ruim de helft van de Amsterdamse zorgprofessionals woont buiten de stad. Met de gratis parkeervergunning kan het zorgpersoneel zich tijdens deze pandemie makkelijker verplaatsen van huis naar werk,” zei De Vries.

Maar niet iedereen die voorheen een gratis parkeervergunning kreeg vanwege de pandemie, heeft daar ook nu weer recht op. Artsen en intensivisten hebben van de personeelsafdeling van hun ziekenhuis te horen gekregen dat hun noodparkeervergunning niet verlengd kan worden. Alleen verpleegkundigen, doktersassistenten, ambulancemedewerkers en verpleeghuismedewerkers komen deze keer nog in aanmerking.

Gerichter ingezet

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het ‘om verschillende redenen nodig om de regeling nu meer gericht in te zetten’. Zo is de verkeersdruk in de stad terug op het oude niveau van voor de coronacrisis, zijn er vaccins en is het ov deze keer niet afgeschaald. De doelgroepen die nu in aanmerking komen voor een noodparkeervergunning zijn volgens de gemeente ‘geselecteerd in samenwerking met Sigra’ (de Amsterdamse koepelorganisatie voor zorg en welzijn).

Een intensivist, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt dat er onder intensivisten en andere artsen onbegrip heerst dat de criteria voor wie een gratis parkeervergunning krijgt, gewijzigd zijn. Het gaat om het signaal dat de gemeente hiermee afgeeft, zegt hij, en hij roept de wethouder dan ook op om de oude regels te hanteren.

Een woordvoerder van Sigra zegt blij te zijn ‘dat de noodmaatregel weer opnieuw ingevoerd is om daarmee de druk op de zorg enigszins te verlichten’. “In verband met de beperkte beschikbaarheid van vergunningen heeft Sigra de sectoren en functies genoemd die in elk geval voor een vergunning in aanmerking zouden moeten komen. Idealiter zouden wij alle zorgprofessionals een parkeervergunning gunnen. Maar wij snappen ook dat de gemeente hierin keuzes heeft moeten maken.”

Groot tekort

Een woordvoerder van Amsterdam UMC zegt dat het voor de ziekenhuizen zelf ook niet mogelijk is om meer parkeerplaatsen voor personeel vrij te maken. Vooral bij locatie VUmc op de Zuidas is een groot tekort. “Tijdens de eerste golf waren daar meer plekken beschikbaar, omdat meer mensen thuiswerkten. En ook was er veel minder bezoek in het ziekenhuis. Maar nu het drukker is, moeten wij ook zelf weer keuzes maken.” Bij locatie AMC in Zuidoost zou het probleem minder spelen.