Onafhankelijke burger heeft geen trek meer in het stadsdeelbestuur

Beeld Méérbelangen

“Ik doe niet meer mee aan dat circus,” kreeg hij letterlijk te horen. Het kostte binnenstadbewoner Michel van Wijk deze keer de grootste moeite om kandidaten te vinden voor zijn lijst Bewoners Amsterdam. Vier jaar geleden haalde de lokale groepering 1250 stemmen, onvoldoende voor een zetel in de nieuwe stadsdeelcommissie. “De mensen die toen meededen, hebben er nu geen zin meer in. Ik heb gelukkig drie kandidaten gevonden die wel een poging willen wagen, in het besef dat we eigenlijk geen schijn van kans hebben.”

Want dat was de bittere les van vier jaar geleden. In het nieuwe bestuurlijk stelsel, zo was toen de belofte, zouden actieve, betrokken en kritische burgers in de stadsdeelcommissies als ogen en oren van de buurt het stadsbestuur op de Stopera gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Op de valreep stelde de raad de verkiezing ook open voor politieke partijen, met als gevolg dat de meer dan dertig onafhankelijke lijsten die in 2018 een gooi wilden doen naar een zetel in een van de commissies bij de stembusgang compleet werden weggeblazen.

Aandacht trekken

Bijna allemaal. In de Watergraafsmeer wist Méérbelangen met ruim 2500 stemmen wel een zetel te bemachtigen. “We hadden het voordeel van een gevestigde naam,” zegt voorman Bas van Vliet. “Méérbelangen is al dertig jaar actief in de buurt en we hadden de mogelijkheid om tijdens de campagne huis aan huis te folderen. Voor starters is het ontzettend lastig om de aandacht te trekken in het campagnegeweld. Je bungelt ook nog eens rechts onderaan op het stembiljet, achter alle bekende namen.”

In maart is Méérbelangen weer van de partij. “De spelregels zijn intussen veranderd,” zegt Van Vliet. “Alle deelnemers doen nu mee in het hele stadsdeel, waardoor er meer stemmen te winnen vallen. Aan de andere kant is het aantal beschikbare zetels voor Oost verlaagd van 16 naar 15. Dat maakt het weer lastiger om de kiesdrempel te halen. We trekken daarom samen op met Windalarm, het comité Schone Lucht en de nieuwe politieke partij St3m. Het helpt om netwerken met elkaar te verknopen.”

Een van de afhakers is dit jaar BuurtVuist uit West, vier jaar geleden goed voor bijna 1500 stemmen in Oud-West/De Baarsjes. “Daar hebben we heel hard voor gewerkt,” zegt toenmalig lijsttrekker Henk van Dijk. “We hadden zicht op een restzetel, maar dat is net niet gelukt. Ik heb getwijfeld of we nu mee moesten doen, maar besloten van niet. Ik ben actief in de buurt, en denk dat ik in die rol meer invloed heb. Als het hommeles is, mail of bel ik een van de bestuurders.”

Gemeenteraadje spelen

Van Wijk met zijn Bewoners Amsterdam is de enige lokale groepering van de ruim zeventig van vier jaar geleden die een tweede poging waagt. Hij weet zich vergezeld door zeven andere lijsten in alle stadsdelen. “Het verschil is veelzeggend,” zegt hij. “Het enthousiasme van vier jaar geleden is volledig verdwenen. Dat is verschrikkelijk als je je bedenkt dat de stadsdeelcommissies in het leven zijn geroepen om de betrokkenheid van de burger bij het bestuur te vergroten. Het tegendeel is het geval. Het is gemeenteraadje spelen door mensen die iets willen in de politiek.”

Weesp maakt na de verkiezingen de overstap van een zelfstandige gemeenteraad naar een zogenoemde stadscommissie, een opgetuigde stadsdeelcommissie. Voor de stembusgang hebben zich drie onafhankelijke burgers aangemeld: Molin Yentl, Fahima Popal en Rupert Wijnmalen. Maar ook zij moeten het als eenpitters opnemen tegen de goed georganiseerde troepen van CDA, VVD, D66 en stadspartij WSP. Wie durft daar een fles Weesper jenever op te zetten?