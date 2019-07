Onafhankelijke accountant: ‘Niets mis met financiën Haga’

Het Cornelius Haga Lyceum Beeld Eva Plevier

Volgens de Onderwijsinspectie moet de school onder leiding van Söner Atasoy 170.000 euro terugbetalen, is sprake van financieel wanbeheer en zelfverrijking en moet gevreesd worden dat de school binnen twee jaar in financiële problemen komt.

Die bevindingen stroken niet met de conclusies in de controleverklaring die dinsdag samen met het jaarverslag van 2018 werd gepubliceerd. Er zijn geen materiële onrechtmatig­heden vastgesteld, zegt Charles Rabe, accountant werkzaam voor Horlings Nexia Accountants & Belastingadviseurs dat de verklaring heeft opgesteld. Ook is volgens Rabe de subsidie van de gemeente Amsterdam rechtmatig besteed en zijn de verantwoorde baten en lasten op de jaarrekening tot stand gekomen in overeenstemming met de relevante wet-en regelgeving.'

Salarisbudget

De islamitische middelbare school ligt al maanden onder vuur. Inlichtingendiensten meldden begin dit jaar dat er sprake was van banden met radicale predikers en een terreurbeweging in Tsjetsjenië.

Ook kwam de school in opspraak nadat de AIVD aan het Openbaar Ministerie, de Onderwijsinspectie en de gemeente Amsterdam had laten weten dat een derde van het salarisbudget van 410.000 euro naar slechts drie mensen was gegaan: directeur Atasoy, zijn broer en beleidsmedewerker Son Tekin en diens schoonzus, die op de school werkt als secretaresse. Atasoy zei toen al dat er niets aan de hand was: het geld was bedoeld voor de tijd die zij bezig waren de school te starten.