Onafhankelijk onderzoek naar Ruf en Stedelijk

Het vertrek van Beatrix Ruf betekent wat mij betreft niet dat de discussie kan worden afgesloten, Kajsa Ollongren

UvA-hoogleraar Jaap van Slooten is expert op het gebied van beloningsregels en evalueert op verzoek van de Raad van Toezicht of de Wet Normering Topinkomens (WNT) de afgelopen jaren is nageleefd.



Onaangenaam verrast

Aanstaand vice-premier Ollongren gaf dinsdag al aan onaangenaam verrast te zijn over de publicaties die hadden geleid tot het aftreden van Ruf. De gemeente was niet op de hoogte van alle nevenactiviteiten die de directeur erop nahield.



De Duitse bleek naast haar directeurschap een kunstadviesbureau te runnen en had daar in het Stedelijk-jaarverslag van 2016 geen melding van gedaan. Daardoor zou er sprake kunnen zijn belangenverstrengeling.



Publicatie

Dat Ruf haar taken heeft neergelegd betekent voor Ollongren 'niet dat de discussie kan worden afgesloten'. De uitkomsten van de twee onderzoeken die nu gedaan gaan worden later gepubliceerd.



