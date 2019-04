Onafhankelijk onderzoek naar politieoptreden Ajax-Juventus

Vlak voor de wedstrijd kwamen Ajax-supporters bij elkaar voor een zogeheten entrada, waarbij er werd gezongen en vuurwerk werd afgestoken. De politie greep al snel met waterkanonnen in.



Het optreden van de ME leidde tot veel ophef. Carool Rijnierse schreef een open brief, die Het Parool zondag publiceerde, aan burgemeester Halsema waarin ze beschrijft hoe haar zoon door de ME is toegetakeld. Ook zegt ze dat er aangifte is gedaan tegen mishandeling



Bovendien uitte de moeder haar ongenoegen over het onderzoek dat de gemeente Amsterdam wilde uitvoeren. Ze adviseerde stellig dit door een onafhankelijk orgaan te laten uitvoeren. Vrijdag erkende de 'driehoek' al dat het politieoptreden niet goed was verlopen.



Eerste analyse

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de 'Amsterdamse driehoek' eerst zelf een eerste analyse heeft opgemaakt om de vervolgstappen in kaart te brengen. "Het was sowieso de bedoeling om een onderzoek uit te laten voeren. Er is nu gekozen om dat door de COT te laten doen."



De burgemeester heeft zondag telefonisch contact gehad met Rijnierse. Of de keuze voor het onafhankelijke onderzoek gemaakt is naar aanleiding van de open brief kon de woordvoerder niet zeggen.