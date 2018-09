Onafhankelijk onderzoek naar brand Amstelveen

Dat zei locoburgemeester Herbert Raat. "Onze burgemeester Bas Eenhoorn heeft dat besloten, in samenspraak met de brandweercommandant."



Concrete aanwijzingen dat er iets mis is gegaan zijn er niet, volgens Raat, maar er zijn verhalen dat het lang duurde voordat het blussen van de brand in de St. Urbanuskerk op gang kwam. "Het speelt in de buurt, we krijgen er veel vragen over."



Restauratie

Het onderzoek richt zich op het optreden van de brandweer en van de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat om de watervoorziening. "Ik was hier gisteravond, en ik heb de brandweer echt zien vechten. Er is keihard gewerkt en daar heb ik veel bewondering voor," aldus Raat, die met omwonenden sprak.



"De brand heeft echt ontzettend huisgehouden, dit snijdt door de Amstelveense ziel. Er is de afgelopen tijd heel veel energie gestoken om deze kerk te restaureren, daar waren ook buurtbewoners bij betrokken. Vandaag zou de opening zijn met een concert op het nieuwe orgel."