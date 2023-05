Omwonenden van camping Vliegenbos in verzet tegen ‘semi-permanente woningen’

Omwonenden van het Vliegenbos in Noord keren zich tegen de hagelnieuwe trekkershutten, mét sanitair, op de camping in het bos. Ze vrezen dat de oude vertrouwde stadscamping uitgroeit tot een vakantiepark.

Door de bouw van 22 hagelnieuwe trekkershutten is de camping in het Vliegenbos onherkenbaar veranderd, zeggen omwonenden aan de naburige Nieuwendammerdijk. De camping bouwde de ‘soort houten tenten’ om naar ruimere hutten met een eigen keukentje en vloerverwarming. “Heel mooie vakantiewoninkjes,” vindt Mark de Vos.

Met tientallen andere buurtbewoners verzet hij zich tegen een vergunning die stadsdeel Noord heeft afgegeven aan de camping, die onderdeel is van de gemeente. Met de vergunning kan in de vorig jaar gebouwde hutten nu ook eigen sanitair aangelegd worden. Vooralsnog gingen de huurders nog naar het toilet- en douchegebouw op de camping.

De omwonenden zien het als een ingrijpende verandering. Met eigen sanitair zijn het geen trekkershutten meer, maakt Jesse Aarden op uit een definitie op een overheidswebsite. “Met de vergunning legitimeren ze de omzetting van trekkershutten in vakantiewoningen,” zegt Maarten Diepenmaat.

Recreatiewoningen gefoezeld

In plaats van het bestemmingsplan daarop aan te passen maakt het stadsdeel het door een vergunning – een veel eenvoudiger procedure – bijna terloops mogelijk dat er ‘semi-permanente woningen’ komen op de camping, zegt De Vos. “Terwijl aan de ene kant extra bomen zijn geplant, worden aan de andere kant recreatiewoningen in het bos gefoezeld.”

Naast het bezwaar tegen de vergunning, maken de omwonenden ook aanstalten om naar de rechter te stappen. Ze putten daarbij hoop uit een uitspraak van de Raad van State, die eerder een streep haalde door de omzetting van trekkershutten in chalets op een camping in Uitdam.

‘Glijdende schaal’

Vorig jaar stonden de omwonenden al op hun achterste benen toen de camping plotsklaps een grootscheepse opknapbeurt kreeg. Sindsdien is er plek voor 25 campers meer. Bovendien is de oude vertrouwde stadscamping inmiddels het hele jaar door geopend, en niet meer alleen van april tot november. Omdat de gasten nu ook in de wintermaanden komen, als de camping weinig begroeid is, vreesde de buurt voor extra overlast.

Dat is het eerste jaar meegevallen. De camping is de buurt tegemoetgekomen met extra bomen en hagen, zeggen de omwonenden. Wel waarschuwen ze voor ‘een glijdende schaal’, waarbij de camping langzaam maar zeker meer bebouwing en bewoning wordt toegestaan en eindigt als vakantiepark. “We willen een signaal afgeven: dit gaat zo niet,” zegt Diepenmaat.

Het stadsdeel erkent dat de omwonenden de afgelopen jaren niet goed zijn betrokken bij de toekomstplannen van de camping. Daarvoor heeft de gemeente haar excuses aangeboden, zegt een woordvoerder. Ook ziet de camping af van eerdere plannen voor een groepsaccommodatie, omdat de buurt daar veel overlast van verwachtte.

Aanleg riool

Het riool rond de hutten is vorig jaar al aangelegd, wat de buurt sterkt in de gedachte dat toen al het plan bestond om eigen sanitair aan te leggen. Het stadsdeel ging er aanvankelijk vanuit dat trekkershutten met sanitair hier toegestaan waren, maar begon daar tijdens de bouw toch aan te twijfelen, legt een woordvoerder uit. Vandaar de plotselinge vergunning voor het aansluiten.

Maar sanitair of niet, volgens het stadsdeel blijven het trekkershutten, geen vakantiewoningen. “Het gaat hier om een vorm van recreëren waarbij wisselende personen kortdurend in deze hutjes verblijven,” zegt een woordvoerder. “Mensen zijn van harte welkom om hier tijdens hun vakantie te verblijven, maar niet langer dan drie weken per jaar.” Overigens sprak het stadsdeel in een aankondiging van de vergunning van ‘recreatiewoningen’.