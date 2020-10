Omwonenden slepen Schiphol voor de rechter

Beeld ANP XTRA

“Jarenlang bij bestuursrechters procederen tegen de groei van Schiphol heeft tot nu niets opgeleverd,” zegt initiatiefnemer Jan Boomhouwer. “We moeten een stap maken naar een rechter die er dieper op ingaat en kijkt of alle regels wel deugen. Dat betekent een civiele procedure, hoewel dat veel geld kost. Er zijn zoveel mensen die daarom vragen. Wij pakken dat nu op.”

De zaak zal worden gevoerd namens de stichting Recht op bescherming tegen vlieghinder door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat vaker opkomt voor de belangen van individuen. “Wij baseren de procedure op het Europees verdrag voor de rechten van de mens, dat stelt dat overheden burgers moeten beschermen en het recht op ongestoord wonen garandeert.”

Uitgesmeerd

“Nu is het zo dat waar je ook woont, je nooit weet aan hoeveel geluid, uitstoot en onveiligheid je precies wordt blootgesteld. De normen en regels worden uitgesmeerd over de hele regio. Er is geen regel die persoonlijke hinder en overlast reguleert.’”

Daar maakt de luchtvaartsector en de overheid handig gebruik van, vindt Boomhouwer, die al jaren vanuit Aalsmeer strijdt tegen de vliegherrie van de luchthaven. “Het is nu passen en meten met vliegroutes, dat werkt niet. Soms worden op de ene plek maatregelen genomen omdat daar veel wordt geklaagd, maar dan ontstaat elders meer overlast.”

“Hinder en overlast nemen nooit echt af,” aldus Boomhouwer. “Door het vliegverkeer te spreiden over de regio, of naar Lelystad, smeer je het alleen maar verder uit en lijkt het te dalen rondom Schiphol. Dat verklaart ook waarom nu zoveel mensen opstaan tegen het luchtvaartbeleid.”

Bescherming

“Wij willen dat de rechter bepaalt dat ieder individu kan weten waar hij aan toe is, zodat men daar ook bezwaar tegen kan maken. Wij willen bescherming, een bovengrens van wat verantwoord is voor woongenot en gezondheid. Daar rollen dan normen uit. Aan de hand daarvan mag Schiphol uitzoeken hoe het daar mee omgaat. Misschien moeten mensen worden uitgekocht, misschien moet er minder worden gevlogen.”

“Het gaat erom dat je recht hebt beschermd te worden tegen teveel geluidbelasting, vervuiling en gevaar. We willen dat er overal een maximum norm geldt. Niet dat het hier wat meer wordt dan daar. We hoeven niet meer te dulden wat verantwoord is. Laten we beginnen met Schiphol, maar alle Nederlanders moeten tegen vlieglawaai worden beschermd.”

De groep bestaat volgens Boomhouwer uit zo’n 15 oudgedienden uit het Schipholverzet. “We willen dat zo snel mogelijk alle bewonersgroepen uit de hele regio, maar ook individuele burgers zich hierbij aansluiten. We gaan de procedure via crowdfunding en donaties financieren.”

Onderzoek

“We beginnen niet helemaal op nul. We hebben nu 20.000 euro, maar rekenen op donaties van privépersonen, bewonersgroepen, milieubeweging en gemeentes. Niet alles hoeft via geld te gaan. We zoeken ook partijen die onderzoek moeten financieren. Dat kan ook een akoestische deskundige zijn die wil meewerken. We zoeken in eerste instantie 150.000 euro, dat moet voldoende zijn tot een eerste uitspraak. Daarna zullen er hoe dan ook beroepen komen, van de overheid en van ons. Wij zetten dit door tot we gelijk hebben.”

De stichting zal nog dit jaar, zoals gebruikelijk, een sommatie naar kabinet en Schiphol sturen. “Zodat ze in de gelegenheid zijn zelf die stappen te nemen. Dat zullen ze, neem ik aan, niet doen. Ik verwacht dan in de loop van 2021 de rechtszaak.”

Vorige week kondigde Greenpeace al een rechtszaak aan tegen de noodsteun van het kabinet voor luchtvaartmaatschappij KLM. Volgens de actiegroep stellen de milieustappen die de maatschappij daarbij moet nemen, nauwelijks iets voor. Zo wil Greenpeace veel strengere normen voor nachtvluchten vanaf Schiphol.