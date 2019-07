Omwonenden Schiphol woest op kabinetsplan over groei luchthaven

Beeld Shutterstock

Vrijdag bevestigt het kabinet het voornemen uit het regeerakkoord om Schiphol na oktober 2020 gematigd te laten groeien. Dat is nodig omdat door het derde uitstel voor de opening van Lelystad Airport, eerder deze week, de daaraan gekoppelde groei van Schiphol onzeker was geworden.

Maar de bewonersgroepen in de Omgevingsraad van Schiphol zijn nu woest en noemen het besluit ‘ondoordacht en riskant’. Volgens hen torpedeert het kabinet het overleg met omwonenden dat nog loopt en loop het vooruit op de luchtvaartnota die eind dit jaar moet verschijnen ‘waarin groei nog helemaal niet zeker is’. Volgens de omwonenden staan bovendien allerlei afspraken in de Omgevingsraad verdere groei in de weg.

Die raad, onder voorzitterschap van Hans Alders, kon het begin dit jaar juist door een machtsgreep van Schipholtegenstanders in de omwonendenvertegenwoordiging niet eens worden over groei. Er lag nagenoeg een akkoord met de andere deelnemers in de raad, overheden en luchtvaartsector, klaar. Door toen geen advies uit te brengen, werd een besluit over Schiphol vanzelf bij het kabinet neergelegd.

Van de Omgevingsraad wordt nu alleen nog een evaluatie van haar eigen functioneren verwacht. Hans Alders zal dat niet meemaken, die stapt volgende week op.

‘Schendt vertrouwen’

‘Dit besluit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur,’ schrijven de actiegroepen nu aan Van Nieuwenhuizen. ‘De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek.’

‘Verder komt de minister tegemoet aan de groei-eisen van de 100-jarige KLM. Zo dient zij vooral het belang van de aandeelhouders van de KLM, dus ook die van het Rijk als nieuwe aandeelhouder.’

Het kabinetsbesluit over groei is onder de voorwaarde dat alsnog overleg met de omgeving van Schiphol wordt gevoerd. Hoe dat eruit ziet, moet mede blijken uit de evaluatie van de Omgevingsraad.

In Amsterdam wacht wethouder Udo Kock het besluit van de regering af. In het coalitieakkoord dat vorig jaar is gesloten, is afgesproken dat Schiphol zeker tot 2023 niet mag groeien. Amsterdam is voor ruim 20 procent aandeelhouder van de luchthaven.