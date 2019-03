Omwonenden Schiphol: pas praten na compensatie

Schiphol wil eerst toezegging van politiek over groei en daarna pas praten.

"Het regeerakkoord heeft weer een andere uitleg. Die legt de start bij 2008, toen die afspraak is gemaakt." Poelmans spreekt dat tegen, maar is bewust niet strijdvaardig.



"Laten ze dat maar doen. Dan zal blijken dat 100 procent van de winst is gebruikt voor groei, niet 50 procent. Er is niets gedaan aan hinderbeperking. Zo wordt dat ook gevoeld in de omgeving."



"Dat moet je wat ons betreft dan ook doorvoeren in de discussie over de toekomst. Dat betekent dat je na 2020 jarenlang pas op de plaats moet maken om de groei uit het verleden weer in te lopen."



"Daarna willen wij als bewoners best praten hoe het verder gaat, maar dan wel in relatie met hinder en economische groei. Wat is er nodig voor de economie? Waar kan je dat kwijt? Moeten er hogere ticketprijzen komen, meer met de trein gereisd? Moeten vluchten meer worden gereguleerd? Maar die discussie wil Schiphol niet voeren."



Schiphol in zee

"Schiphol wil eerst toezegging van de politiek over groei, en pas daarna praten over voorwaarden. Ook de provincie vindt dat eerst afspraken uit het verleden nagekomen moeten worden. De bal ligt bij Schiphol."



Poelmans is niet bang dat na de provinciale verkiezingen Noord-Holland van koers zal veranderen, met de twee grootste partijen die uitgesproken voor groei zijn.



"De provinciale lijsttrekker van het FvD heeft ook al opgeroepen voor Schiphol in zee. Als geen gematigde groei mogelijk is, dan is verplaatsing voor ons ook de enige oplossing."