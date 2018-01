Omwonenden Schiphol dupe van mogelijke uitstel Lelystad

Als Lelystad later in gebruik wordt genomen, gaat dat ten koste van Schipholomwonenden

Als de opening van Lelystad wordt uitgesteld, beslist het kabinet mogelijk om de vluchtgrenzen na 2020 op te rekken om groei tóch mogelijk te maken. Met andere woorden: als de belangen van inwoners van Flevoland en de Veluwe prevaleren, gaat dat automatisch ten koste van de omwonenden van Schiphol.



Is er nu ruzie in de coalitie?

De VVD is not amused. Kamerlid Remco Dijkstra benadrukt dat Schiphol en Lelystad 'onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn'. "Een broedende kip moet je niet storen. Pas als de resultaten van een nieuwe milieueffectrapportage er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei."



Ook CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch 'hecht veel waarde' aan dat rapport. "Ons standpunt is niet gewijzigd. Eppo loopt de minis­ter voor de voeten." D66 denkt daar anders over. "Bruins zegt niet zoveel anders dan wij in het debat van december ook hebben gezegd", stelt Kamerlid Jan Paternotte.



"Hij wil in februari oordelen over opening, net als wij. Voor die tijd vragen wij ons af of opening in 2019 überhaupt realistisch is: alle voorbereidingen zijn enorm vertraagd door het foutenfestival in de milieueffectrapportage." Volgens Paternotte is het nu nog 'lastig oordelen zonder kloppende informatie'.



Vorige maand zei verantwoordelijk minister, Cora van Nieuwenhuizen, nog dat zij 'alles op alles' wil zetten om opening per april 2019 mogelijk te maken. Toch hield zij een muizengaatje open. "Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo."