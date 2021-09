Omwonenden Schiphol aan kabinet: minder lawaai, of we stappen naar de rechter

Rondom Schiphol ondervinden veel mensen hinder van vlieglawaai. Beeld anp

Dat schrijft de speciaal voor de procedure opgerichte stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) woensdag aan minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat.

“We geven de minister tot 12 oktober om te laten zien dat ze oog heeft voor wat er in de omgeving van Schiphol gebeurt,” zegt een van de initiatiefnemers, Jan Boomhouwer. “Als ze daartoe niet bereid is, dan komt er een dagvaarding om de rijksoverheid voor de civiele rechter te brengen.”

De groepen bereiden al langer een rechtszaak voor. “In 2019 hadden we 500.000 vluchten, dat was voor iedereen een hel,” zegt Boomhouwer, die al jaren vanuit Aalsmeer tegen luchtvaartlawaai strijdt. “Toen hebben we elkaar als bewonersgroepen gevonden.”

“Zo is de bal steeds harder gaan rollen. Corona kwam ertussendoor. We hadden misschien even de hoop dat er wat aan het beleid zou veranderen. Maar met die enorme overheidssteun aan KLM was daar geen sprake van. We horen nu de ellende weer aanzwellen. De overlast is echt weer terug.”

“Als we niks doen zitten we in 2024 weer op het oude niveau. Dat willen we niet laten gebeuren. Deze aanmaning is de eerste stap in het proces.”

Sluitpost

Dat het kabinet demissionair is en er met Barbara Visser net een interim-minister op Infrastructuur en Waterstaat zit, maakt daarbij niet uit. Boomhouwer: “De overheid heeft nooit vakantie, de overheid is nooit ziek. We waren het van plan en blijven het van plan.”

“De kabinetsformatie staat hierbuiten. We willen ons niet door de agenda’s van de politiek laten leiden. Een nieuwe minister boeit niet, er zitten al dertig jaar nieuwe ministers die de luchtvaart het hand boven hoofd houden. Wij zijn het zat de sluitpost te zijn. Barbara kan meteen laten zien wat ze waard is. Ze krijgt één kans, dan gaan we naar de rechter.”

De groep heeft advocatenkantoor Prakken d’Oliveira in de arm genomen, dat vaker opkomt voor de belangen van individuen. “Zoals meer mensen doen haken we aan bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat overheden burgers moeten beschermen en het recht op ongestoord wonen garandeert.” Boomhouwer doelt daarmee onder mee op de succesvolle juridische aanpak van de milieuregels door Urgenda.

“Gezondheidsorganisatie WHO heeft normen voor luchtvaartlawaai. 1,4 miljoen mensen rondom Schiphol wonen in een gebied waar ze meer geluidsoverlast ondervinden dan de WHO verantwoord vindt.” De huidige hindernormen voldoen volgens Boomhouwer niet. “Ook buiten de regio is de overlast groter dan is toegestaan, maar die wordt helemaal niet meegewogen.

Herrienorm

Evenmin wordt er in de Nederlandse en Europese herrienormen rekening gehouden met pieken in de hinder. “Er kunnen in een uur honderd vliegtuigen over de regio komen, daarna even wat minder en dan komt de volgende piek weer. Ook de afweging van hinder tegenover het economisch belang van de luchtvaart is volgens ons niet goed.”

“Ik wil het niet misdadig noemen, maar er moet paal en perk aan worden gesteld. Dat lawaai moet drastisch verminderen.”

Dat het kabinet zich tot nu verdedigde met de plannen voor Lelystad Airport, dat een deel van de vluchten (en de bijbehorende overlast) van Schiphol zou moeten overnemen, is volgens Boomhouwer achterhaald. “Je lost dit soort problemen niet op door meer aan te leggen. Dat los je alleen op door minder te vliegen. Het is altijd hetzelfde verhaal: de luchtvaart de hand boven het hoofd houden, en de bewoners in de kou laten staan.”