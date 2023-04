Omwonenden Noorder IJplas voelen zich overvallen door plek windturbine

De Noorder IJplas gezien vanuit het noord­oosten. Beeld CIIID

Bewoners van woonarken in Zijkanaal H, pal naast de Noorder IJplas, zijn geschrokken van de boodschap die donderdag kwam over de windturbines waar ze al mordicus op tegen waren. Opeens kregen ze te horen dat een van de drie windmolens een stuk dichterbij komt dan ze hadden verwacht en daarom vrezen ze nog meer overlast.

De bewoners sloegen direct aan het meten en schatten dat de windturbine pal aan het Noordzeekanaal straks maar zo’n 375 meter van de dichtstbijzijnde woonark komt. Behalve door de kortere afstand vrezen ze ook meer overlast omdat de windmolen straks vooral vanuit zuidelijke richting opduikt in hun zicht.

De woonarkbewoners vrezen meer geluidsoverlast en ‘slagschaduw’, een hinderlijke flikkering die kan optreden bij elke omwenteling. “De wind komt toch meestal uit het zuidwesten en ook de zon staat veel vaker daar waar die windturbine nu gepland staat,” zegt Martijn van Beenen namens de bewoners.

Nooit gewaarschuwd

Hij hekelt de manier waarop de boodschap werd gebracht en stelt dat hiervoor in het uitvoerige overleg met de omwonenden nooit is gewaarschuwd. “We worden steeds voor een voldongen feit gesteld.” Bij de omwonenden roept het vraagtekens op over de milieueffectrapportages. “Heb je al die onderzoeken gedaan en dan verplaats je die windturbine weer. Hoe kan dat nou?”

De drie windturbines bij de Noorder IJplas zijn de eerste van pakweg zeventien nieuwe windmolens die Amsterdam wil bouwen. De vijf energiecoöperaties die het initiatief namen voor de molens hebben vorige week bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een vergunning aangevraagd.

Volgens hen is er geen sprake van dat de molens plotseling zijn verplaatst. Toen de mogelijkheid van drie windmolens met een ‘tiphoogte’ van tweehonderd meter werd vergeleken met drie of vijf windmolens van 150 meter, zijn locaties op een kaart gezet die inderdaad verder weg liggen van de woonarken, legt Tineke de Vries namens de initiatiefnemers uit. Bij het onderzoek naar de impact op de omgeving is volgens haar niet uitgegaan van drie specifieke plekken, maar van vlakken op de kaart waarbinnen de uiteindelijke locaties gezocht moesten worden.

Schuifruimte

Daarmee hadden de initiatiefnemers ‘schuifruimte’ om op zoek te gaan naar de definitieve plek. Dat is in januari ook zo uitgelegd, volgens De Vries. De locatie verder weg is afgevallen omdat netbeheerder Tennet niet toestaat dat de windturbine dichterbij hoogspanningskabels komt. Ook is hier een route voor helikopters.

De eerdere onderzoeken hoeven volgens De Vries niet worden overgedaan. In de milieueffectrapportages die zijn ingediend bij de Omgevingsdienst is de impact berekend voor de exacte locaties die uit de bus zijn gekomen. De windmolenplannen blijven daarin binnen alle normen, zegt De Vries. Het aantal gehinderden neemt volgens haar maar licht toe.

De initiatiefnemers worden hierin gevolgd door wethouder Zita Pels (Duurzaamheid). Zij spreekt in een brief aan de gemeenteraad van ‘enkele kleine aanpassingen’ en een verschuiving van honderd meter binnen de ‘schuifruimte’. Het stadsbestuur steunt de keuze van de initiatiefnemers omdat er volgens Pels geen onaanvaardbare risico’s zijn voor gezondheid en natuur.

Door het opschuiven van de windturbine neemt het aantal ernstig gehinderden met 13 tot 34 toe, schrijft Pels. Eerder bleek al dat de toename van het aantal ernstig gehinderden binnen de perken blijft omdat de omliggende buurten al veel geluidsoverlast ondervinden van snelwegen, wegen, haven en de scheepvaart over het Noordzeekanaal. Als gevolg hiervan zijn zonder de windmolens al 2721 omwonenden ernstig gehinderd.

In de brief schrijft Pels overigens ook dat de middelste windmolen bij knooppunt Coenplein een stuk lager uitvalt. Vanwege de nabijheid van de hoogspanningskabels is de ‘tiphoogte’ van deze windturbine bijgesteld naar 150 meter.