Omwonenden naar rechter om Namenmonument

Ze zijn in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente om groen licht te geven voor de bouw van de gedenkplek.



In afwachting van een bodemprocedure willen de omwonenden via een voorlopige voorziening voorkomen dat de gemeente op 1 maart begint met het kappen van bomen op de plek waar het monument moet komen. De zaak dient op 25 februari.



Bomenkap

De advocaat van de buurtbewoners heeft vorige week de gronden van het beroep ingediend, waarover de bestuursrechter zich moet buigen. Aangezien dit proces naar verwachting enige tijd in beslag neemt, willen ze al eerder een verbod op de bomenkap.



De rechter moet van de omwonenden kijken naar de volgens hen gebrekkige besluitvormingsprocedure, waarbij ze naar eigen zeggen geen inspraak hebben gehad.



Sociale veiligheid

Ook vinden ze dat het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind te groot en vrezen ze voor een aantasting van de sociale veiligheid.



Aanvankelijk zou de gedenkplek in het Wertheimpark komen, maar ook hiertegen kwamen omwonenden in opstand. In 2016 stemde de gemeenteraad in met de groenstrook aan de Weesperstraat. Op het Namenmonument komen 102.000 namen van Holocaustslachtoffers. Het wordt een plek waar nabestaanden hun omgekomen dierbaren, die nooit een graf kregen, kunnen herdenken.