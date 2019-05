Omwonenden: 'Museumplein kan huldiging Ajax niet aan'

Rellen

Dat zou voor het eerst zijn sinds 2011, toen de huldiging van Ajax op het plein op grote rellen uitdraaide waarbij diverse gewonden vielen. Sindsdien wordt de club bij winst gehuldigd op een grasveld naast de Johan CruijffArena.



De omwonenden vrezen herhaling van de gebeurtenissen in 2011, toen de huldiging uitdraaide op tientallen arrestaties en bijna een half miljoen euro schade aan het Stedelijk Museum.



Zij wijzen erop dat een evenement op het Museumplein alleen veilig te krijgen is als er verregaande en ingrijpende maatregelen genomen worden, zoals een drooglegging voor alle cafés rondom het plein, een beperking van de bewegingsvrijheid van omwonenden.



"Dit zijn vrijheidsbeperkingen die voor de organisatie van een feest te ver gaan, zeker als er een redelijk alternatief beschikbaar is zoals de Johan CruijffArena." Volgens de vereniging bewees de vertoning van de wedstrijd Ajax - Manchester United in 2017, de finale van de Europa League, op het plein dat een nieuw publieksevenement rond Ajax uitgesloten is op deze locatie.



Overlast

Er zouden veel meer dan de maximaal toegestane 120.000 bezoekers op de schermen afgekomen zijn, die overlast veroorzaakten in de straten rond het plein. "Bij een huldiging nu zullen het aantal en de euforie van de bezoekers totaal onbeheersbaar blijken, wat gevaarlijke situaties oplevert."



De bewoners verzoeken Halsema 'met klem' om af te zien van het scenario van een huldiging op het Museumplein. Eerder verzocht de ChristenUnie in de Amsterdamse gemeenteraad juist expliciet om overwinningsfeest op die locatie. Het zou een testcase zijn van toekomstige huldigingen van Ajax, die volgens de partij de komende jaren in het vat zitten.