Omwonenden Het Groene Veld presenteren eigen plan voor gebied: wel ADM’ers, geen warmtecentrale

De nieuwe 'vrijplaats' voor oud-krakers van het ADM-terrin ligt net achter de ring Noord op de Buikslotermeerdijk. Beeld Joris Van Gennip

Het viel de bewoners uit de wijken Elzenhagen en Jeugdland ruim een jaar geleden rauw op hun dak: de gemeente wil op de plek waar eerst een waterzuiveringsinstallatie stond en de voormalige ADM’ers tijdelijk onderdak hebben gevonden, een hulpwarmtecentrale bouwen. Op koude dagen moet die voldoende warmte genereren voor Amsterdammers die gebruikmaken van stadswarmte, of wanneer andere warmtebronnen een storing hebben.

Maar het plan kwam juist op een moment dat omwonenden, verenigd in buurtgroep Jeugdland, Elzenhagen en Noorderkwartier (JEN), het gebied ook ontdekt hebben. Mede dankzij de ADM-gemeenschap die er nu woont. “Het was een gebied waar niemand kwam en het hek altijd dicht was, tot de ADM’ers kwamen,” zei Gaston Remmers van JEN woensdag als inspreker in de stadsdeelcommissie van Noord. “En toen ontdekten we wat er mogelijk is.”

Tragische dood

Het was de tragische dood van Remmers’ zoon, ruim twee jaar geleden, die de buurt en de ADM’ers bij elkaar bracht. De 14-jarige Pepijn worstelde voor zijn dood met de coronamaatregelen, en in een tentje naast het ADM-terrein gebruikte hij de designerdrug 3-MMC en probeerde hij zich warm te houden met een barbecue. De combinatie van drugs en koolmonoxide werd hem fataal. Ter nagedachtenis aan Pepijn is op Het Groene Veld een pad aangelegd door de ADM’ers en buurtbewoners: het Pepijnpad.

Nu hebben de buurtbewoners ontdekt dat er ‘allerlei plannen liggen waarvan we niet op de hoogte waren’, zegt Remmers. “Wij zijn niet goed meegenomen in het maken van die plannen en dus hebben we zelf een plan gemaakt. We hebben daarvoor sessies gehouden met de buurt.”

In plaats van de hulpwarmtecentrale, een onderstation van Tennet en sportveld(en), zien de buurtbewoners nu graag dat de voormalige ADM’ers er als ‘beheerders’ blijven en niet maar tot eind 2024 zoals nu is afgesproken. Volgens Remmers zijn er nu ‘buurtborrels op het terrein en kan je er op vrijdag eten’. Omwonenden zien graag dat het gebied een buurtfunctie behoudt.

Het college beslist

Stadsdeelbestuurder Brahim Abid antwoordde woensdag in de stadsdeelcommissie dat Noord niet gaat over de bewoning van het gebied waar nu een tijdelijke ontheffing voor is. “Dat ligt echt bij het college en de burgemeester,” zei hij. Volgens Abid was ook al voor de komst van de oud-krakers beslist dat de hulpwarmtecentrale er komt. Wel wil hij de wensen van de omwonenden met het college delen. Ook kan de stadsdeelcommissie het college adviseren.

Remmers hoopt dat JEN en de buurt worden meegenomen bij de beslissing van het college. ‘We willen niet voor een voldongen feit gesteld worden,’ schrijft JEN in een persbericht waarin ze de toekomstvisie delen. ‘Onze wijk verdient beter.’

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: