Omwonenden Centraal Station gek van het treinlawaai en het wordt alleen maar meer: ‘Kan geen raam openzetten’

Ten oosten van het Centraal Station in Amsterdam zullen treinen over tien jaar nog dichter langs de bebouwing piepen en knarsen. Beeld Jean-Pierre Jans

Het is het een of het ander. Of Claar Koch heeft géén last van herrie, maar dan zit ze in een snikheet huis. Of ze zorgt dat er een beetje frisse lucht haar woning aan de Cruquiuskade binnenkomt, maar dan is een normaal gesprek met bezoek vanwege treinlawaai volslagen onmogelijk.

Wie denkt dat Koch overdrijft, moet zelf maar eens gaan luisteren. Takkeherrie is de beste omschrijving als een trein, niet eens overdreven hard, over de spoorbrug over de Nieuwevaart schuin tegenover haar woning voorbij kachelt. Soms is het even stil, maar niet lang daarna dienen zich de volgende treinen alweer aan.

Nauwelijks te harden

Het spoor maakt lawaai, daar is iedereen het over eens, en van minder treinen zal het niet komen. Volgens spoorbeheerder ProRail is de verwachting dat het aantal reizigers op station Amsterdam Centraal stijgt van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030. Daardoor zal het in de toekomst op het stuk spoor tussen CS en Muiderpoort alleen maar lawaaiiger worden.

Neem ‘de banaan’, de min of meer loze ruimte die zich, onzichtbaar voor de gemiddelde voorbijganger, een kleine twee kilometer verderop bevindt tussen het spoortalud en de achterkant van de woningen aan de De Ruyterkade. Ooit had een ondernemer het woeste plan in de loze metrotunnel hier een chocoladefabriek te openen, nu is het vooral een parkeerplaats en een nooduitgang voor de kantoren.

Zoals dat gaat tegenwoordig: loze meters zijn gezien de ruimteschaarste uit den boze. Het talud gaat dus verbreed worden, want op deze plek is dan ruimte voor een extra spoor. Waardoor de treinen straks nóg dichter langs de bebouwing piepen en knarsen.

Gillend geluid

Nynke Nauta, die spreekt namens de bewoners en gebruikers van de monumentale panden langs de De Ruyterkade, spreekt van een regelmatig ‘gillend geluid’, vooral bij heel droog weer. “Aan de achterkant kun je bij ons de ramen echt niet openzetten. En nu wacht ons nog meer lawaai. Het ergste vind ik dat we niet gehoord worden, er is geen enkel overleg. ProRail is een groot en ondoorzichtig bedrijf.”

Het plan is onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: meer ruimte voor treinen. Door een betere benutting van de infrastructuur kan er op de drukste lijnen worden gereden met zes stoptreinen, zes intercity’s en twee goederentreinen per uur per richting. Maar daarvoor moeten er dus wel aanpassingen worden gedaan.

In Amsterdam betreft het een megaoperatie waarmee ProRail naar eigen zeggen nog tien jaar zoet gaat zijn, want ondertussen blijven de sporen op deze plek in gebruik. Behalve de verbreding van het talud worden onder meer sporen verlegd en wordt er ter hoogte van de Dijksgracht over een lengte van 165 meter een twaalf meter hoge fly-over aangelegd waardoor kruisende treinen elkaar niet hinderen en dus ongehinderd kunnen doorrijden.

Alle geluidsruimte wordt ingevuld

Omwonenden en kantoren in de omgeving maken zich zorgen over de effecten van de aanpassingen aan het spoor. Volgens omwonende Siep de Haan zijn treinen de laatste jaren stiller geworden. “Maar alle geluidsruimte die daardoor is vrijgekomen, wordt straks volledig ingevuld, waardoor het aantal slaapverstoorden vijf keer zo groot wordt als nu.”

Het is precies om die reden dat vorig jaar uit verschillend onderzoek is gebleken dat de aanpassingen aan het spoor en uiteindelijk het intensievere gebruik daarvan juridisch aanvechtbaar zijn.

Uit onderzoek bij het tracébesluit, een grote wijziging aan het spoornetwerk, blijkt dat ‘geen geluidsmaatregelen nodig zijn omdat de wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden’. In vervolgonderzoek werd echter ook geconstateerd dat de stad de afgelopen decennia geleidelijk naar het spoor toe is gegroeid en dat de treinintensiteiten gaandeweg zijn toegenomen.

Dat herkent advocaat Chantalle van Goethem, die bewoners van de De Ruyterkade juridisch bijstaat bij de Raad van State om maatregelen af te dwingen tegen te grote overlast. “De rails komen dichterbij, de schade en overlast door spoorgeluid en door trillingen aan de panden zal toenemen. ProRail zegt: de geluidswaarden komen precies tot de rand van wat mag. Maar er zijn altijd foutmarges, we hebben geen inzicht in de details van de gepatenteerde meetmethoden en modellen. De waarden zoals die worden voorgeschoteld, zijn daarom wankel en kunnen eenvoudig tot overschrijding en daarmee tot overlast en schade leiden.”

Volgens ProRail wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met overlast tijdens de werkzaamheden en daarna. “We nemen maatregelen die waar mogelijk geluidsoverlast beperken. We blijven binnen de geldende geluidsplafonds.”