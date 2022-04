Omtzigt stelt Kamervragen over ontvoerde Insiya vlak voor staatsbezoek president India

Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) wil weten hoe het met de terugkomst van het meisje staat. Beeld ANP

Hemani werd anderhalf jaar geleden bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel voor het laten ontvoeren van het meisje uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer en het illegaal meenemen naar India. Een neef van Hemani werd voor betrokkenheid veroordeeld tot vier jaar cel, maar hij vluchtte naar het buitenland.

“De ontvoering was heftig en ongehoord,” zei de rechter destijds. “Een gezinsleven is stuk gemaakt. De effecten zijn moeilijk te meten. Voor Insiya’s moeder is het een rouwproces waar geen einde aan komt. Insiya is ook gescheiden van de rest van haar familie.” India is gevraagd om Hemani uit te leveren, maar het land weigert dat tot nu toe.

Sinds Insiya in India is, houdt haar vader het contact met haar moeder Nadia Rashid tegen. De ouders van het meisje lagen voor de ontvoering in scheiding en hadden een conflict over het ouderlijk gezag. Na de ontvoering heeft Rashid haar dochter slechts enkele keren gezien via Skype.

Staatsbezoek

Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) stelt de Kamervragen op een precair moment. Ram Nath Kovind, de president van India, komt volgende week voor een staatsbezoek naar Nederland. De Nederlandse politicus wil weten hoe het met de terugkomst van het meisje staat en hij vraagt de zaak onder aandacht te brengen tijdens het staatsbezoek. Ook wil Omtzigt weten waarom de vader ‘niet op de lijst van Interpol’ staat.