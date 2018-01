Omstreden videokunstwerk waarschijnlijk op Europaplein

Dat heeft het gerechtshof bepaald in een zaak die was aangespannen door de Amsterdamse kunstenares tegen het stadsdeel Zuid.



Het hof geeft de gemeente twee jaar de tijd om het kunstwerk te realiseren. De installatie krijgt waarschijnlijk een plek op het Europaplein.



Schaap was naar de rechter gestapt nadat de plaatsing van Westland Wells op de Theophile de Bockstrook in Zuid in 2016 was gestuit op hevig verzet in de buurt.



Het stadsdeelbestuur wees de bezwaren aanvankelijk van de hand, maar zwichtte uiteindelijk toch voor de druk.



Twee jaar de tijd

Dat ontslaat de gemeente niet van de verplichting om het kunstwerk te realiseren, vindt het gerechtshof met de kunstenares.



Het stadsdeel Zuid wilde tot nog toe alleen op vrijwillige basis meezoeken naar een alternatieve plek voor het werk. Dat leidde wel tot een lijstje met locaties, maar niet tot concrete actie.