Omstreden servicekosten van Change= nog altijd onduidelijk, 650 procedures gestart bij Huurcommissie

Het is nogal wat: honderden procedures starten. “We gaan het wel doen natuurlijk, want het moet,” zegt Tjerk Dalhuisen van !Woon, de stichting die opkomt voor belangen van huurders in de stad. De deadline voor de controle van de afrekening voor de servicekosten van 2019 is 30 juni, dus enige haast is geboden, legt hij uit. Doordat beide partijen er niet uit zijn gekomen om één procedure te voeren ziet !Woon zich genoodzaakt per bewoner en per jaar een zaak te starten bij de Huurcommissie.

Change= verhuurt op twee locaties studio's in de stad. Aan het August Allebéplein in Nieuw-West en op het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost. Samen gaat het om ongeveer 1100 woningen. Voor beide studiocomplexen geldt dat er veel vraagtekens zijn rondom de eindafrekeningen voor de servicekosten van 2019 en 2020. Volgens !Woon en veel bewoners verwerkt Change= nog altijd kosten in de servicekosten die daar niet thuis horen en is dat ook niet te controleren, iets waar de bewoners wettelijk gezien wel recht op hebben.

Verdrievoudigde kosten

Een jaar geleden oordeelde de rechter dat zo'n 250 (ex-)huurders van Change= jarenlang ten onrechte hebben betaald voor een zogeheten communityovereenkomst. Hierin waren kosten vastgelegd voor een lidmaatschap, een interieurpakket en internet. Het ging om zo’n 75 tot 120 euro per maand bovenop de maandelijkse huur en servicekosten van 600 tot 700 euro. Inmiddels heeft Change= de communitykosten opgeteld bij de servicekosten, waardoor die verdrievoudigd is.

Maar voor de bewoners is nog altijd niet na te gaan of die servicekosten ook alleen daadwerkelijk gemaakte kosten zijn, zeggen zij. Een verhuurder mag wettelijk gezien namelijk niet verdienen aan servicekosten. In een aflevering van Tim Hofmans Boos was eind april nog te zien dat ceo Ralph Mamadeus vanuit eigen bv’s facturen stuurt naar Change= in Nieuw-West voor zaken als internet, beveiliging en een huismeester. Die bedragen worden in de servicekosten doorberekend aan bewoners. Voor een huismeester factureert Mamadeus iedere maand 5700 euro, maar voor bewoners is niet na te gaan of dit dus daadwerkelijk gemaakte kosten zijn.

Niet acceptabel

!Woon wil de eindafrekeningen van deze servicekosten in één procedure voor alle bewoners bij de kantonrechter voorleggen. “Onze gedachte was: we doen dat in één procedure,” zegt Dalhuisen. “Dan zijn we klaar en hebben we het voor alle jaren gedaan. Maar Change= wil dit niet, dus moeten we het voor alle individuele huurders en jaar apart doen bij de Huurcommissie. De commissie zal dan per pand en per jaar de losse zaken bundelen.”

Change= laat via advocaat Royce de Vries weten dat het bedrijf ‘wel degelijk’ alle zaken in één procedure wilde voorleggen aan de kantonrechter. ‘Stichting !Woon stelde daarbij alleen eisen die voor cliënte niet acceptabel waren. Het is Stichting !Woon die zelf uiteindelijk de stekker uit die optie heeft getrokken,’ aldus de advocaat.

In totaal zullen er vier grote procedures over de jaren 2019 en 2020 voor Nieuw-West en Zuidoost bij de Huurcommissie gevoerd worden. Bewoners moeten wel individueel hun zaak aanmelden bij de Huurcommissie als ze willen profiteren van de zaak, mocht de rechter in het voordeel van !Woon besluiten. Dalhuisen: “Iedereen die niet meedoet aan de procedure, hoeft Change= niet terug te betalen.” Hij verwacht dat het aantal procedures de komende tijd nog verder op zal lopen.

