Omstreden Kamerlid Van Haga zet 'marionet' in zijn bedrijf

In de financiële wereld is er een naam voor zo'n directeur. Die noemt men een smurf Jaap Koelewijn

Hoogleraar Jaap Koelewijn, gespecialiseerd in regelgeving en integriteit in de financiële sector, heeft geen goed woord over voor de constructie. "Hier is een marionet neergezet, terwijl het geld en de zeggenschap bij Van Haga blijven. Dit is een gedrocht."



Koelewijn noemt de gang van zaken 'niet uitlegbaar'. "Dit is een zoektocht naar het juridische minimum geweest. In werkelijkheid zijn de risico's en de belangen van de bedrijven nog steeds voor rekening van Van Haga."



Dat Van Haga eerder een gezagsverhouding had met zijn directeur, noemt Koelewijn 'moeilijk uit te leggen'. "In de financiële wereld is er een naam voor een directeur die op deze manier wordt neergezet. Die noemt men een smurf."



Invloed uitoefenen

Vastgoeddeskundige Arnoud Vlak, ervaren bestuurder in de vastgoedsector, zegt 'betrekkelijk sterke aanwijzingen' te zien dat Van Haga 'via het aandeelhouderschap materiële invloed kan uitoefenen op de gang van zaken bij Van Haga Invest én Sjopperdepop BV.'



Het Kamerlid heeft ook nog 51 adressen op eigen naam. Dit is privébezit waarop hypotheken rusten van tientallen miljoenen euro's.



De VVD zit in een moeilijke situatie door de kwestie Van Haga. De regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een meerderheid van één zetel. Een te streng oordeel van Van Haga zou kunnen leiden tot zijn vertrek, waarmee het kabinet de meerderheid kwijt is



Ontslaan

Wybren van Haga laat in een schriftelijke reactie weten 'niet meer werkzaam' te zijn bij de verschillende bedrijven die onder Van Haga Invest BV vallen. "Ik ben uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder. Ik ben nog wel enig aandeelhouder en zou dus in theorie wel de directeur kunnen ontslaan."



Van Haga laat weten dat 'een aantal maanden geleden aan een notaris opdracht is gegeven' de aandelen onder te brengen in een Stichting Administratiekantoor, waardoor hij op meer afstand van zijn bedrijven zou komen te staan. Volgens Van Haga zal dat proces deze maand worden voltooid.



Lees terug: Kamerlid Van Haga heeft de VVD in de tang