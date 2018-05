Omstreden imam preekt in Amsterdam

Hij heeft daar afgelopen vrijdag de preek geleid, blijkt uit een filmpje dat hij zelf op internet heeft gezet. Daarin beklaagt hij zich er over dat moslims 'overal worden aangevallen'.



Jneid zelf zegt in algemene zin dat hij preekt 'in Amsterdam'. Goed geïnformeerde bronnen melden dat het gaat om de El Tawheed Moskee in West, die al jaren omstreden is vanwege zijn fundamentalistische koers.



Kwetsbare wijken

De minister van Jusititie en Veiligheid legde Jneid afgelopen zomer een gebiedsverbod op voor de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag. Het ministerie en de gemeente Den Haag vonden dat 'het verspreiden van de jihadistische boodschap van de imam het plegen van terrorisme kan bevorderen'.



Het ministerie wilde daarom dat hij niet nog langer in de twee 'kwetsbare wijken' kan preken: hij runde er een boekhandel annex moskee. De Al Tawheed Moskee was maandagmiddag onbereikbaar voor commentaar.



De VVD-fractie in de gemeenteraad wil onderzoeken of ook in Amsterdam een gebiedsverbod ingesteld kan worden.