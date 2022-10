Omstreden Hard Rock Hotel wordt weer gewoon het American, als het aan de nieuwe eigenaar ligt

Toen het American Hotel in handen kwam van de Hard Rock hotelgroep kregen sommige suites een muziekthema, zoals deze met een dj-booth, gitaar en versterker. Beeld Jakob van Vliet

Toenmalig eigenaar Léon Dijkstra haalde in 2019 de Amerikaanse Hard Rock hotelgroep, ook bekend van de Hard Rock Cafés, binnen als uitbater van het iconische American Hotel aan het Leidseplein. Het was de kroon op een lange, broodnodige verbouwing.

De aankondiging leidde, mild gezegd, tot nogal wat reuring in Amsterdam, de stad die toch al op gespannen voet leeft met alles dat hotel is. De herdoop werd het symbool van ‘pretpark Amsterdam’; schrijvers (Floor Milikowski) repten over van ‘disneyficatie’, politici (Eric van den Burg) spraken apolitiek van ‘jakkes’ en BN’ers (Jack van Gelder) vroegen zich af of dan echt niets meer heilig was. En dat allemaal voordat er ook maar iets van te zien was.

Twee merken in één pand

Toen het hotel hartje coronatijd open ging, was het resultaat heel wat minder aanstootgevend dan gevreesd. Er kwamen muziekgerelateerde suites, popparafernalia – een gitaar van Eric Clapton – uit de Hard-Rockkluizen en een hotelbar met muziekthema.

Maar de nieuwe, op voorspraak van de net aangetreden grootaandeelhouder KSL aangestelde topman Billy Skelli-Cohen is duidelijk minder gecharmeerd van de stap. “Ik wil geen besluiten beoordelen die zijn genomen voor ik bij deze groep kwam. Ik begrijp de beslissing, daar waren goede redenen voor. Maar we zitten nu met twee merken in één pand. American eerst, Hard Rock twee. Dat zou kunnen werken maar er zijn altijd andere opties voor zo’n grandioos gebouw. Ik zie dit vooral als het American Hotel.”

“Het is belangrijk de geschiedenis van het hotel en de positie ervan in de stad te omarmen. Het is de grande dame van Amsterdam. We moeten op termijn besluiten het juiste te doen voor dit hotel. Iets dat resoneert bij toeristen én Amsterdammers.”

Roemruchte leestafel

Of het er van komt, laat hij in het midden. Met de Amerikanen is immers een langjarig contract gesloten. “Ik moet mijn woorden voorzichtig kiezen. Mijn opdracht is om er het beste hotel van te maken dat het kan zijn. American Hotel staat in steen op het dak, Hard Rock Hotels niet.”

Skelli-Cohen wil ook aan de slag met iconisch Café Americain. Ingrepen in ‘de huiskamer van Amsterdam’ liggen minstens even gevoelig. Onder een vroegere eigenaar werd ooit de roemruchte leestafel weggehaald, een gebeurtenis die met steun van huisgast Harry Mulisch tot een beschaafde boycot leidde.

De leestafel kwam onder de vorige eigenaar terug, maar Café Americain – met tweede i – werd tijdens de verbouwing van Hotel American ongemoeid gelaten.

“Het moet weer hét grand café van Amsterdam worden,” zegt Skelli-Cohen. “We gaan nu bar en restaurant opwaarderen en terugbrengen naar de Amsterdammers. Ze moeten er al trots op zijn, maar die trots moet alleen maar groter worden.”