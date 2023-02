Omstreden bouw hotel J.P. Heijestraat gaat toch door, actiegroep in beroep

Het braakliggende terrein in de Jan Pieter Heijestraat, hoek Borgerstraat. Beeld Dingena Mol

Het conflict tussen de projectontwikkelaar en actiegroep Long Stay No Way duurt al ruim acht jaar en is tot aan de Raad van State uitgevochten. Op de locatie van het ‘gat van de Kinkerbuurt’, de plek waar in 2011 39 sociale huurwoningen werden gesloopt, wil projectontwikkelaar Gert van der Linde een ‘longstayhotel’ bouwen met 55 appartementen, waar gasten een jaar kunnen blijven. Daarnaast moeten er op de begane grond een horecazaak en twee winkels komen.

Buurtbewoners, die zich verenigden in het actiecomité Long Stay No Way, protesteerden vanaf het moment dat het plan in 2014 werd aangekondigd. Het hotel zou drukte aantrekken en in strijd zijn met het bestemmingsplan. Bovendien is er dringend behoefte aan de bouw van woningen voor de buurt, zo pleitten zij eerder.

Geen andere optie

Na jarenlang getouwtrek besluit de gemeente nu toch de vergunning te verlenen. ‘Het ingediende bouwplan past binnen alle relevante beleidskaders,’ zo schrijft Thomas Hermans, portefeuillehouder Bouwen en Wonen van stadscommissiedeel West. Hij schrijft dat het stadsdeel duidelijk heeft gemaakt ‘dat de voorkeur uitgaat naar woningbouw op deze locatie’.

“Ik had het heel graag heel anders gezien,” licht Hermans toe. “Ik vind dat de buurt behoefte heeft aan woningen en niet aan een hotel. Het punt is dat je te maken hebt met een toetsing waarop de vergunning kan worden verleend of geweigerd en als er geen grond is voor weigering, dan is er simpelweg geen andere optie.”

Een gesprek met de projectontwikkelaar over een eventuele wijziging van het plan heeft niets uitgehaald. “We konden hem niet op andere gedachten brengen,” aldus Hermans.

Projectontwikkelaar Gert van der Linde zegt blij te zijn met het besluit. “Het heeft erg lang geduurd, we zijn tevreden dat het recht zijn loop heeft gehad. Het gemeentebestuur heeft er gelukkig geen politieke beslissing van gemaakt, maar heeft ons plan gewoon getoetst aan de regels.”

Van der Linde hoopt zo snel mogelijk te starten met de bouw. Hij zegt dat hij ook veel winkeliers en buurtbewoners spreekt die hem steunen, ook al omdat het terrein nu al jaren leegstaat.

Vervolgstappen

Maar de kans is groot dat de bouw voorlopig niet van start kan gaan; actiegroep Long Stay No Way gaat in beroep, meldt lid en buurtbewoner Henk van Dijk. “Voor 3 april hebben wij ons beroep bij de Raad van State ingediend.”

De actiegroep betreurt dat de gemeente ‘mee gaat in de wens van het projectontwikkelaar’, aldus Van Dijk. “Het bestuur zegt wel dat ze liever woningen dan een hotel willen, maar handelt er niet naar. Natuurlijk gelden er bepaalde regels. Maar als je als gemeente echt iets wil, dan krijg je het wel voor elkaar.”

