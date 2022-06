Omstreden bestuurder School voor Persoonlijk Onderwijs vertrekt na eis onderwijsminister Wiersma

Dennis Wiersma, minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs. Beeld ANP

Hij noemde die maatregel eerder ‘uitzonderlijk maar noodzakelijk’. De taken van de bestuurder zijn inmiddels overgedragen aan een interim-bestuur, dat is aangesteld door het ministerie van Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde eerder dat het financieel beheer van de scholengroep niet deugde. Zo zou in ieder geval 22,5 miljoen euro aan belastinggeld zijn besteed aan zaken waar het niet voor bedoeld was. In maart dit jaar deed de inspectie al aangifte tegen de bestuurder omdat hij ‘een of meerdere’ strafbare feiten zou hebben gepleegd.

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de kwaliteit van de SvPO-scholen te wensen overliet. Drie scholen kregen zelfs het oordeel ‘zeer zwak’, waaronder een vestiging in Amsterdam-Noord. De groep staat al langere tijd onder verscherpt toezicht.