Omstandigheden perfect, maar van onbezorgde ijspret is geen sprake

De gemeente Amsterdam heeft de Eenhoornsluis afgesloten, zodat er in de grachten ijs kan ontstaan. Beeld ANP

Het is de wereld op zijn kop. Eindelijk zijn de schaatsomstandigheden weer eens gunstig, maar voorzitter Rieks Poelman van de sectie natuurijs van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond kan er niet van genieten. “We zitten momenteel met een levensgroot dilemma. De opwinding onder schaatsers is enorm. Hoe gaan de mensen zich gedragen wanneer tegen het einde van de week kan worden geschaatst op open water? We maken ons echt grote zorgen over de veiligheid.”

Met de winterpluim in het achterhoofd voorziet Poelman een somber scenario voor de komende week. “De landijsbanen hebben het lastig vanwege de sneeuwval. De verwachting is dat de kwaliteit van het ijs daar niet verbetert. Met een paar nachten strenge vorst wordt het open water wel begaanbaar. Drie keer raden waar de mensen dan gaan schaatsen. De liefhebber heeft sowieso een sterke voorkeur voor het zwarte ijs van de plassen en de meren. Alle toertochten zijn afgeblazen wegens corona, dus daar is geen organisatie en geen toezicht.”

Hype

Op gezond verstand moet in dit geval beter niet worden gerekend, vreest de voorzitter. “Er is momenteel sprake van een hype: iedereen kijkt ernaar uit te kunnen schaatsen. Premier Rutte heeft vrijdag gewaarschuwd voor grote drukte op het ijs, maar ik vrees dat daar nauwelijks naar wordt geluisterd. Kijk wat er in de zomer gebeurde bij de oproep om niet naar het strand te gaan? En wat er vorige maand in Limburg gebeurde toen daar de eerste sneeuw viel? Iedereen sprong meteen in de auto. Ik ben bang dat we nu hetzelfde gaan meemaken.”

Ook op de 450 landijsbanen leven zorgen over de verwachte toestroom. Poelman: “We hebben een ticketsysteem ontwikkeld waarmee de ijsbanen de reserveringen kunnen regelen. En met goede protocollen en looplijnen van en naar de baan kom je een heel eind. Toch zijn er ook ijsbanen in het land die nu het water laten weglopen, omdat de beheerders een terrein hebben dat niet kan worden afgegrendeld en verwachten dat de drukte gewoon te groot wordt. Of omdat er voornamelijk vrijwilligers werken die vanwege hun leeftijd voorzichtig moeten zijn in verband met corona.”

Van onbezorgde ijspret is op deze manier geen sprake. “Ik weet het,” zegt Poelman. “Ik ben in 2012 aangetreden als voorzitter. In mijn eerste jaar hadden we meteen een aantal toertochten. Daarna ben ik acht jaar koning zonder land geweest. Het weer is wat het is, daar doe je niets aan. Eindelijk zit alles weer eens mee voor prachtig natuurijs, gooit corona roet in het eten. Maar veiligheid gaat ook nu voor alles. Het is prima als mensen het ijs op gaan, maar de drukte moet wel beheersbaar blijven.”