Omstanders schieten te hulp bij tasjesroof Nieuw-West

Een vrouw probeerde een 66-jarige vrouw in de Voorburgstraat van haar tas te beroven, maar de roof verliep niet volgens plan. De vrouw hield haar tas stevig vast en kwam bij de daarop volgende worsteling met de verdachte ten val.



Drie omstanders zagen het gebeuren en schoten te hulp. Ze konden de verdachte in bedwang houden totdat de politie ter plekke was. Die heeft de vrouw aangehouden. Het slachtoffer raakte bij de val lichtgewond, maar maakt het naar omstandigheden goed.



Bedreigd en mishandeld

Een man bij station Diemen-Zuid is diezelfde avond door een groepje mannen bedreigd en beroofd van zijn spullen en niet veel later was het raak op het Luthuliplein in Zuidoost. Daar werd een vrouw beroofd van haar scooter.



De vrouw werd door vier mannen gedwongen te stoppen. Ze werd vervolgens bedreigd en mishandeld. Daarna reden ze weg met haar scooter. De mannen vluchtten via de Jolicoeurstraat in de richting van het Gooioord.



De politie zoekt getuigen en mensen die bijvoorbeeld bewakingsbeelden hebben waar misschien iets op te zien is.