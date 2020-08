Omstanders redden jongetje van verdrinking bij Sloterplas

Beeld Roelf Jan Duin

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur, bij het stadsstrand aan de Sloterplas. Rian van der Veer Wessels was met haar zoontje aan het pootjebaden toen andere kinderen met het jongetje van tussen de 3 en 5 jaar oud uit het water kwamen. “Ze gaven mij het kind en zeiden dat hij niet meer ademde en dat zijn ogen open stonden. Het zag er heel akelig uit.”

Van der Veer Wessels droeg het kind over aan een andere strandgast, Rashid el Kaddour, die hem heeft beademd en hartmassage gaf. “Gelukkig kwam er al snel water uit z’n mond en kwam de ademhaling op gang,” aldus El Kaddour

Volgens Van der Veer Wessels duurde het een minuut of 5 voordat de ambulance ter plaatse was. “Maar het is lastig om een inschatting te maken, er was paniek.” Het jongetje is per ambulance afgevoerd.

Drie jaar geleden verdronk een vijfjarig meisje in de Sloterplas. De moeder was haar uit het oog verloren. Het stadsdeel kondigde daarna maatregelen aan. Zo werden zwembandjes uitgedeeld en werden vier gastheren opgeleid tot reddingszwemmer.