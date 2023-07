Omstanders overmeesterden gewapende overvaller van avondwinkel in Oost: ‘Ik hield ’m in een headlock tot de politie kwam’

Politie bij avondwinkel John in de Niasstraat na de overval. Beeld ANP

Eigenaar Mekhail Moussa (54) staat vrijdagmiddag lachend achter de toonbank van avondwinkel John in de Niasstraat in Oost. “Gaat het weer een beetje oké, buurman?” vraagt een klant die een energiedrankje afrekent. Moussa laat een wond zien, hij is op zijn hoofd geslagen. “Verder alles goed,” zegt hij.

Behalve de lichte verwonding valt aan niets te merken dat Moussa’s winkel nog geen veertien uur geleden doelwit was van een gewapende overval. Donderdagavond kwam even voor middernacht een man de zaak binnen met een grote motorhelm en mondkap op. Zonder blikken of blozen richtte hij een vuurwapen op Moussa en eiste hij drank en sigaretten. Het wapen bleek later nep te zijn, maar dat wist de eigenaar toen nog niet.

Alarmknop vergeten in te drukken

“Ik zag het pistool, maar ik was niet bang,” zegt Moussa. Op videobeelden is te zien hoe de man om de toonbank heen loopt, terwijl Moussa naar de voordeur snelt. De avondwinkeleigenaar duwt nog snel een klant naar buiten en trekt daarna de deur achter zich dicht. De overvaller vult ondertussen een plastic tas met tientallen pakjes sigaretten.

Terwijl de overvaller zijn buit bij elkaar graait, houdt Moussa buiten de deur stevig dicht en roept hij om hulp. “Ik heb een alarmknop achter mijn toonbank voor de politie, maar die was ik vergeten in te drukken,” zegt hij. Gasten op het terras van Bar Joost, even verderop, bellen de politie.

Even later probeert de overvaller de winkel weer te verlaten. Moussa duwt samen met een omstander tegen de deur om hem binnen te houden. Maar zodra de omstander ziet dat de overvaller een wapen heeft, rent hij geschrokken weg.

Tekst gaat verder onder de foto.

Mekhail Moussa (54) achter de toonbank van zijn winkel. Beeld Het Parool

Daarop vliegt de deur open en probeert de overvaller te vluchten. Moussa en de overvaller belanden in een kort gevecht, een handjevol mensen rent erheen.

Hij kreeg onder andere hulp van een buurjongen (27, wil liever anoniem blijven), die vertelt dat hij op het pleintje verderop zat toen hij wat commotie bij de avondwinkel opmerkte. “Ja, dat was wel schrikken,” zegt hij, terwijl hij de wikkel van een ijsje haalt. “Het is wel eng dat hij een pistool had, maar ik wist ook: dit is iemand die jong is in zijn hoofd. Wat kun je nou verdienen door een avondwinkel te overvallen? Dat is gewoon echt dom.”

Headlock

Buurtbewoner Santos (23) liep langs toen hij eigenaar Moussa plots hoorde schreeuwen. “Ik heb tien jaar MMA gedaan,” zegt hij. “Ik zag dat de overvaller een wapen had, maar ik was niet bang dat hij zou schieten. Ik ben echt zeker over mijn vechtkunsten.”

Santos observeerde de situatie even en zag toen dat de andere omstanders de overvaller op de grond duwden en daarbij ook Moussa pletten. “Ik heb iedereen van hem afgeduwd en de overvaller in een headlock gepakt.” Dat deed hij totdat de politie kwam. Heel dapper, noemt een politiewoordvoerder dat. “Zeker omdat ze natuurlijk niet wisten dat het om een nepwapen ging.”

Aanval met mes

Het is niet de eerste keer dat avondwinkel John doelwit werd van een overval. Twee jaar geleden kwam iemand met een mes de zaak binnen. Daar hield Moussa een geblesseerde hand en duim aan over.

Santos: “Ik ken Moussa niet echt, maar we zeggen altijd gedag tegen elkaar en ik heb gewoon respect voor hem.” De andere 27-jarige klant die donderdagavond te hulp schoot is het daarmee eens. “Mijn buurman is een goede, hardwerkende man,” zegt hij. “Wij komen voor hem op.”

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.