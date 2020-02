Omroepmedewerkers beginnen rechtszaak tegen AT5, NH en Tentoo

Beeld ANP XTRA

De medewerkers werken al jarenlang voor de omroepen maar zijn officieel in dienst bij Tentoo. Door deze constructie ervaren zij nadelen ten opzichte van hun collega’s die hetzelfde werk doen maar die in vaste dienst werken en vakantiedagen en pensioen op kunnen bouwen.

De eisers stellen dat zij recht hebben op een vast contract. Daarnaast willen ze een terugbetaling ontvangen van in totaal ruim 50.000 euro aan ‘achterstallig loon’. Als de omroepen en Tentoo niet voldoen aan de eisen, komt de zaak voor de rechter.

Fictief dienstverband

Erik Pentenga, bestuurder FNV Flex & Naleving, zegt de strijd aan te willen gaan met verdienmodellen als het fictieve dienstverband van Tentoo. ‘We zien bij de (regionale) omroepen dat er sprake is van onderbetaling door het bieden van te lage tarieven of uurlonen.’

Daarnaast groeit het aantal zelfstandigen binnen de omroepen en daarmee ook de onzekerheid, stelt Pentenga. ‘Werknemers die al jarenlang vast werk doen bij de omroep hebben recht op zekerheid en recht op de cao voor omroeppersoneel, net als hun collega’s in vaste dienst.’

‘Gelijk werk, gelijk loon’

De schijnconstructie, die ook geldt voor het tweetal bij AT5 en NH, moet stoppen als het aan de FNV-bestuurder ligt. ‘We willen ervoor zorgen dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om dit soort constructies in te zetten om de cao weg te toveren en medewerkers steeds verder uit te kleden en als zelfstandigen te bestempelen.’ Het credo luidt dan ook: ‘Gelijk werk, gelijk loon.’

De vakbond doet online een oproep aan omroepmedewerkers die via Tentoo werken om contact met hen op te nemen. Mogelijk hebben ook zij recht op een nabetaling.