Omleidingen door ongeval bij Utrechtsebrug voorbij

Daardoor was het tot zeker kwart voor elf onmogelijk om via de brug Amsterdam in te rijden. Rijkswaterstaat leidde verkeer via afrit 11 richting Amstel het centrum in.



Van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken waren zijn twee inzittenden met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Over de toedracht is eveneens nog niet veel bekend, maar volgens een getuige reed een wit bestelbusje met hoge snelheid een vangrail in, waarna andere voertuigen daarop botsten.