Omleiding duurt maandje langer: broedende duif houdt renovatie brug Zunderdorp op

Een duif, niet deze van de foto, heeft een nest gebouwd onder brug 351. Beeld Shutterstock

Een ei is een ei, en het maakt voor de wetgever niet uit of dat ding is gelegd door een zeldzame kwartelkoning of een alledaagse duif. In het broedseizoen zijn alle nesten van overheidswege beschermd, en dat geldt dus ook voor het nest van de stadsduif die zich heeft gevestigd onder de houten ophaalbrug die in Zunderdorp sinds eeuwen de Zunderdorpergouw met de Middenlaan verbindt.

Niks aan de hand, ware het niet dat de Postje van Gerrit Vreelingbrug, zoals brug 351 voluit heet, twee weken geleden op last van de gemeente werd gesloten voor alle verkeer in verband met houtrot. De Zunderdorpers kijken met smart uit naar de start van de renovatie, maar mede door toedoen van de broedende duif laat de start van die opknapbeurt zeker nog een maand op zich wachten.

Dat was althans de sombere diagnose van de stadsecoloog die vorige week met een bootje onder de brug is gevaren om de situatie in ogenschouw te nemen. “Aanvankelijk waren er twee nesten,” vertelt voorzitter Teun van Zalinge namens de dorpsraad. “Van een nest zijn de jongen uitgevlogen en er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat het nest opnieuw wordt gebruikt. Maar die andere duif zit er nog wel even.”

Minder sluipverkeer

De afsluiting betekent dat het verkeer van en naar de stad via het smalle Achtergouwtje moet rijden, en dat is geen ideale situatie. Van Zalinge wijst op de voordelen. “De automobilisten vinden het lastig. Daardoor hebben we plots ook veel minder sluipverkeer in de spits. Maar het verbaast de mensen hier wel dat een broedende duif dit allemaal kan verlengen.”

Ook het afsluiten van de brug is in Zunderdorp trouwens met verbazing ontvangen. “De brug zou in zeer slechte staat verkeren. Volgens ons is er weinig mee aan de hand. Er is nog nooit iemand doorheen gezakt. En dat de brug niet geschikt is voor vrachtwagens van 50 ton, is wat ons betreft alleen maar een pluspunt. Dat zware verkeer heeft hier niets te zoeken.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de situatie onder brug 351, maar voegt er aan toe dat het oponthoud niet alleen de duif kan worden aangewreven. “Er wordt nog druk nagedacht over de beste manier om de brug te renoveren en er moeten ook nog vergunningen worden geregeld. Het was sowieso niet mogelijk geweest om meteen van start te gaan.”