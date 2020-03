Omgeving Schiphol geniet van rust: ‘Opeens hoor je de vogels weer fluiten’

Door de coronacrisis is het plots een stuk stiller boven en rondom Schiphol. Omwonenden zijn niet rouwig om het gebrek aan vliegverkeer. ‘Ik kan beter niet gewend raken aan deze stilte.’

Er ontbreekt iets. Zelfs als je niet dagelijks of wekelijks in de Haarlemmermeerpolder vertoeft, bespeur je dezer dagen een afwezigheid. Alsof je zwemt door heel dun water. Alsof je verwacht ergens tegenaan te kunnen leunen, maar het is er niet en je verliest je evenwicht.

Voor de mensen die hier wel altijd zijn, de bewoners, de vliegtuigspotters ook, is die afwezigheid bijna tastbaar, want Schiphol is synoniem voor gebulder. Wie er woont, werkt of recreëert, weet dat het nabij de start- en landingsbanen van de luchthaven steevast oorverdovend ­lawaaiig kan zijn. En nu is het stil. Afgezien van een verdwaald vliegtuig, komt door het coronavirus het vliegverkeer vrijwel tot stilstand.

Het is onwerkelijk, je hoort die kwalificatie vaker deze weken. Als je er woont, is het dubbel onwerkelijk. Dat zegt Rolf Verroen bijvoorbeeld, die met een soort trekker over de polderwegen rond de Polderbaan rijdt. “Je bent gewend dat er terugkerend lawaai is. Niet dat je je daar altijd van bewust bent, meestal denk je er niet over na. Maar nu het er niet is, is het wel erg opvallend.”

Mies rommelt in een tuin naast de Polderbaan, een baan die deze dag wel heel spaarzaam gebruikt wordt. Ze vindt het heerlijk. “Je hoort ineens weer vogels en ook het geluid van de wind. Ik zou hier wel aan kunnen wennen, denk ik. Hoewel ik dat maar beter niet kan doen, want straks zal het allemaal gewoon weer losgaan.”

Geschrapt

Door alle restricties – en simpelweg het feit dat de behoefte aan vakantietripjes tot het nulpunt is gedaald – wordt er nog maar weinig gevlogen. Dat merkt Schiphol uiteraard, zegt een woordvoerder van de luchthaven. “We zien de laatste dagen ruim 80 procent minder reizigers en ­bijna 75 procent minder vliegbewegingen op Schiphol.”

En KLM, waarvoor Schiphol de thuishaven is, heeft enorm geschrapt in de dienstregeling. Het bedrijf heeft de zomerdienstregeling, die eind maart ingaat, uitgekleed: tot en met 3 mei is KLM van plan om naar slechts 25 intercontinentale en 32 Europese bestemmingen te vliegen. Dat komt neer op zo’n 10 procent van het normale aantal vluchten.

Het heeft gevolgen voor de luchtverkeers­leiding natuurlijk. Volgens een woordvoerder zijn er door de afname minder luchtverkeers­leiders tegelijk nodig dan normaal. “De roosters zijn hierop aangepast. Dit zorgt ervoor dat een deel van de luchtverkeersleiders ‘gezond thuis’ blijft, waarmee we de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden. Zo zorgen we ervoor dat luchtverkeersleiders oproepbaar zijn als we ze nodig hebben.”

Voor de omgeving kan dat niet lang genoeg ­duren: daar wordt de herrie gemist als kiespijn. Verroen noemt de rust bijna weldadig. “Het ruikt hier ook meteen frisser,” zegt hij, terwijl de geur van kerosine op de achtergrond nog steeds aanwezig is. “Je kunt gewoon met elkaar praten, zonder dat je steeds je gesprek moet onder­breken.”

Spottervakantie

Ergens heeft deze vliegrust wel iets, zeggen zelfs de spotters langs de Kaagbaan. Een hele rij zit er nog, ondanks het gebrek aan reuring. De keukentrapjes waarmee ze met hun camera boven het hek uit kunnen komen, staan er werkeloos bij. Jan Oomen heeft het hier stiekem toch naar zijn zin. “Er komt bijna niks naar beneden vandaag, maar je bent toch lekker even buiten, in het zonnetje.”

Spottercollega Leo Draak zegt ook te zijn ­getroffen door de gevolgen van corona. “Eigenlijk zou ik nu in Azië zitten, waar ik op spotter­vakantie zou gaan, maar mijn vlucht is natuurlijk ook gecanceld.”

Waarom staan ze er eigenlijk nog? Oomen, die er al vanaf ’s morgens vroeg is: “Later deze middag zou hier een vrachtvliegtuig van Western Global Airlines aankomen. Die zou voor het eerst in Amsterdam landen, daar moest ik ­natuurlijk bij zijn.” Om er beteuterd aan toe te voegen. “Maar die blijkt nu ook niet te komen.”