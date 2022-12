Omgeving Haarlem urenlang getroffen door zeer grote stroomstoring na explosie

Beeld ter illustratie. Beeld Getty Images/EyeEm

TenneT, dat het landelijke hoogspanningsnet beheert, meldde vrijdagavond dat een verbinding tussen Velzen en Waarderpolder om 23.07 uur was uitgevallen, waarna de stroom in en rondom Haarlem uitviel. De Veiligheidsregio Kennemerland gaf de schuld aan een brand in het hoogspanningsstation aan de Emrikweg in Haarlem, die na inzet van de hulpdiensten geblust werd. Een brandweerwoordvoerder liet weten dat de stroom “minimaal enkele uren” uit zou blijven.

In eerste instantie liet netbeheerder Liander weten dat de storing rond 01.15 uur zou zijn opgelost, later werd dit aangepast naar 02.15 uur en even na 01.00 uur maakte de netbeheerder bekend dat de “eindtijd onbekend” was. Nadat TenneT de stroom in het hoogspanningsstation om 03.28 uur had hersteld, kon de stroomvoorziening dan toch weer op gang worden gebracht.

Op sociale media deden tientallen mensen hun beklag over de storing. Zo waren er inwoners die vanwege een elektrische garagedeur hun huis niet meer konden betreden. Anderen maakten zich zorgen om de oplopende temperatuur in de gevulde ijskast.