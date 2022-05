Omgeving Arena, Leidseplein en Rembrandtplein aangewezen als risicogebied

Supporters van Ajax vieren feest bij de Johan Cruijff Arena. De omgeving rond het stadion is vanaf 14.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Ze houden rekening met groepen supporters die naar de binnenstad en het gebied rond de Arena gaan, waarbij de kans bestaat op grote openbare ordeverstoringen. ‘De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario’s,’ aldus de gemeente.

Museumplein

Als Ajax woensdagavond landskampioen wordt, volgt direct een huldiging in de Johan Cruijff Arena. Volgens de gemeente is een huldiging elders, bijvoorbeeld op het Museumplein, niet mogelijk vanwege het grote landelijke tekort aan beveiligers.

Ajax speelt woensdag thuis tegen Heerenveen en is landskampioen bij een thuiszege. ‘Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax had de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen,’ staat in een bericht van de gemeente. ‘Een huldiging in de openbare ruimte blijkt echter niet mogelijk vanwege het grote tekort aan beveiligingspersoneel.’

De supportersvereniging van Ajax baalt dat de huldiging voor een mogelijke landstitel niet op het Museumplein plaatsvindt. “Dat is diep en diep triest,” reageert directeur Fabian Nagtzaam. “Hopelijk is dit eenmalig en heeft de gemeente Amsterdam de volgende keer het personeelsbeleid beter op orde.”

Bedreigingen

Burgemeester Femke Halsema zei op haar Instagram-account dat ze ‘bedolven’ was ‘onder bedreigingen en gescheld’ sinds de gemeente Amsterdam bekendmaakte dat een huldiging van Ajax alleen in de Johan Cruijff ArenA kan plaatsvinden.

Edwin van der Sar heeft geen goed woord over voor de mensen die Halsema hebben bedreigd. “Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af,” liet de algemeen directeur van Ajax weten. “Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos.”