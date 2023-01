Omgeving A’dam Toren na vuurwerkshow bezaaid met plastic doppen

De omgeving van de A’dam Toren bezaaid met plastic doppen. Beeld Iris Jansen

De enige vuurwerkshow in Amsterdam leverde maandagavond niet alleen mooie beelden op. ‘We weten inmiddels zoveel over plastic afval dat opbreekt in microplastics, dat ik echt niet begrijp waarom de gemeente de keuze maakt om deze show, die nog geen 15 minuten duurde, goed te keuren,’ schrijft voorbijganger Iris Jansen na afloop aan Het Parool.

De organisatie laat weten dat de doppen in de loop van dinsdag allemaal weg zijn. “Door het verplaatsen van de vuurwerkshow waren er niet genoeg mensen beschikbaar om direct alle doppen op te ruimen.” Plastic dat in het water terechtkwam, wordt eruitgevist. “Vervolgens worden alle doppen gerecycled,” aldus de woordvoerder.

Vuurwerkshow A’dam Toren

Om precies 20.23 uur werd maandagavond de eerder afgelaste vuurwerk- en droneshow getoond bij de A’dam Toren, om het nieuwe jaar in te luiden. Vanwege de harde wind kon de show zaterdagavond tijdens de jaarwisseling niet doorgaan.

