Omgekomen Brit kan naar huis door crowdfundactie

De teller van de actie via Just Giving staat op ruim 30.000 pond. Dat is voldoende om het lichaam van Daniël Sirrell naar huis te halen, vertelt één van zijn vrienden woensdag bij het Engelse Sun FM.



'Bedankt iedereen die geld heeft gedoneerd, we hadden niet verwacht dat het zo'n vaart zou lopen," zegt Josh Chapman in het radioprogramma.



Verzekering

De jongen viel in het water bij de Kloveniersburgwal, later die zondag overleed hij in het ziekenhuis. Omdat hij niet was verzekerd startten zijn vrienden een actie.



'Zes van ons gingen, en door een drama kwamen er maar vijf terug. Wat begon als een fantastische dag eindigde in onze ergste nachtmerrie,' is te lezen op de crowdfundpagina.



Het doel van de actie was het ophalen van 50.000 pond. Mocht er na de terugreis nog geld over zijn dan is dat onder meer bedoeld voor het dekken van de gemaakte ziekenhuiskosten.



