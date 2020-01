Omfietsen bij Centraal Station: brug en tunnel tijdelijk dicht

Het Centraal Station. Beeld ANP

De huidige werkzaamheden op het Stationsplein worden verder uitgebreid. Op de Westelijke Toegangsbrug komt een waterleiding en een stroomkabel voor de tram.

De fietstunnel onder het station is op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur dicht. ‘s Ochtends, ‘s avonds en in het weekend is de tunnel dus wel geopend. Fietsers van en naar de pont worden omgeleid. Voetgangers moeten door het station en kunnen bij de brug om de werkzaamheden heen lopen.

Met ingang van maandag is een metro-uitgang, die uitkomt aan de westkant van het Stationsplein, ook afgesloten. Daarnaast gaan enkele toegangsdeuren van het station dicht.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 14 februari 2020.